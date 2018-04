青少年開始吸食電子煙 原來出於同一原因（視頻）

By

【KTSF 崔凱橋報導】

中學生吸食電子煙已經成為公共衛生和教育問題,青少年為什麼會吸食電子煙呢?

電子煙近年普及化,不少煙商利用外觀的設計來滿足年輕人對時尚及個性化追求。

有吸食電子煙習慣的青年受訪,他們的答案意外地一樣,是因為想戒煙,所以轉食電子煙。

Josh Ascencio說:”因為可以幫我戒煙,我感覺像吸煙,可以感覺到煙吸入肺部,比較容易一點。”

電子煙是否真的如他們所想,對身體的危害沒有香煙般大?衛生官員指出,有些牌子的電子煙,含有相等於一包香煙的尼古丁分量,其實是非常危險。

聯邦醫務總監2016年發表的報告指出,由2011至2015年,全美高中生吸食電子煙的人數,在4內增加了9倍。

而在2016年的全國青少年煙草調查顯示,有170萬名高中生承認在參與調查的30日內吸食過電子煙,更令人擔憂的是,有50萬的初中生亦承認接觸過電子煙。

而在加州,相比香煙,學生吸食電子煙的比率更高。

Tobacco Free Project總監Derke Smith說:”有32%的加州學生曾經吸食過電子煙,而加州11年級的學生,當中只有19%曾經吸食過香煙,吸食電子煙比率較香煙高。”

由於電子煙容易攜帶,它的設計也方便朋輩之間互相分享,你吸一口,我吸一口,這些原因都增加青少年接觸電子煙的機會。 Renee Mak說:”看到朋友有吸食電子煙,大家便一起嘗試吸食,朋友關係,大家圍在一起。” Ascencio亦說:”如果我在吸食電子煙,有人問我借來吸食,我會讓他們吸食,我不會像讓他們抽香煙般內疚。”

現今的社交平台,經常上載一些利用電子煙的煙霧,吹出不同形狀的視頻,獲得青少年的崇拜。

有不少的網紅更獲得過百萬人的關注,被標榜為”有型”的潮流,衛生官員指,這個電子煙潮流,其實是新而危險的潮流。

