青少年開始吸食電子煙 原來出於同一原因（視頻）

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【KTSF 崔凱橋報導】

中學生吸食電子煙已經成為公共衛生和教育問題，青少年為什麼會吸食電子煙呢？

電子煙近年普及化，不少煙商利用外觀的設計來滿足年輕人對時尚及個性化追求。

有吸食電子煙習慣的青年受訪，他們的答案意外地一樣，是因為想戒煙，所以轉食電子煙。

Josh Ascencio說：”因為可以幫我戒煙，我感覺像吸煙，可以感覺到煙吸入肺部，比較容易一點。”

電子煙是否真的如他們所想，對身體的危害沒有香煙般大？衛生官員指出，有些牌子的電子煙，含有相等於一包香煙的尼古丁分量，其實是非常危險。

聯邦醫務總監2016年發表的報告指出，由2011至2015年，全美高中生吸食電子煙的人數，在4內增加了9倍。

而在2016年的全國青少年煙草調查顯示，有170萬名高中生承認在參與調查的30日內吸食過電子煙，更令人擔憂的是，有50萬的初中生亦承認接觸過電子煙。

而在加州，相比香煙，學生吸食電子煙的比率更高。

Tobacco Free Project總監Derke Smith說：”有32%的加州學生曾經吸食過電子煙，而加州11年級的學生，當中只有19%曾經吸食過香煙，吸食電子煙比率較香煙高。”

由於電子煙容易攜帶，它的設計也方便朋輩之間互相分享，你吸一口，我吸一口，這些原因都增加青少年接觸電子煙的機會。 Renee Mak說：”看到朋友有吸食電子煙，大家便一起嘗試吸食，朋友關係，大家圍在一起。” Ascencio亦說：”如果我在吸食電子煙，有人問我借來吸食，我會讓他們吸食，我不會像讓他們抽香煙般內疚。”

現今的社交平台，經常上載一些利用電子煙的煙霧，吹出不同形狀的視頻，獲得青少年的崇拜。

有不少的網紅更獲得過百萬人的關注，被標榜為”有型”的潮流，衛生官員指，這個電子煙潮流，其實是新而危險的潮流。

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