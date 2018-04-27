電子煙與香煙有何分別 能否助煙民戒煙

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【KTSF 崔凱橋報導】

現今青少年願意嘗試吸食電子煙的機率遠高於香煙，對他們來說到底香煙和電子煙有甚麼分別？

Laiyu說：”電子煙不像香煙，在公眾場所吸食味道沒那麼大，對身邊的人影響也沒那麼大，電子煙有水果味，或是其他香味，其他人聞到感覺也好一點。”

Renee Mak說：”吸食香煙會令牙黃，身體會難聞，所以別人會知道你剛剛抽煙，所以有時會很尷尬。”

電子煙和香煙的價錢又有什麼分別呢？

Mak說：”吸食電子煙為我節省了不少錢，因為一包香煙連稅，差不多要十美元，但吸食電子煙，買一支煙油只需20元以下，吸食的時間比香煙長很多。”

Laiyu亦說：”我覺得電子煙較香煙好，因為香煙一吸食，便要完成一整支，電子煙的話，想吸食時，便吸一口。”

本台記者訪問過的青少年，均表示想用電子煙來戒煙，這個方法成功嗎？

Laiyu說：”吸食電子煙後，沒有那麼想抽煙，心癮亦沒有那麼大。”

Josh Ascencio亦說：”有幫助，開始有顯著幫助，我一個月內沒有吸食過香煙，我感覺好一點。”

雖然抽香煙的次數減少，但隨之而來的是另一種煙癮，因為相對香煙，吸食者對電子煙的依賴更大，但由於覺得它無害，因此沒有想停吸食。

到底吸食電子煙是否真的如他們所說能幫助戒煙？加州公共衛生部指出，其中一個很流行的個電子煙牌子，一支煙油含有相等於一包香煙的尼古丁分量。

Tobacco Free Program總監Derek Smith說：”政府沒有說明電子煙能幫助戒煙，亦沒有這方面的證明，我查閱過很多文章，不幸地指出，吸食電子煙不能幫忙戒煙。”

其實多年來州政府及地方政府致力推行反吸煙運動，成效顯著，吸煙人數顯著下降，有專家認為，煙草商因此需要發明新穎的產品來吸引年輕消費者，而青少年正正是他們的目標。

Smith說：”如果煙草商能令青少年使用這些”有型”的產品，產品的味道很好，青少年喜愛使用，他們亦用煙霧做出不同形狀，這代表煙草商有了商機，而這些青少年亦成了他們的囊中物。”

中學生吸食電子煙越來越普遍，引起衛生及教育部門高度關注，專門輔導中學生的心理治療師周家雯表示：”有時有跟風的心態，覺得有其他朋友吸食，他們亦想嘗試，有時候圍在一起吸食煙，覺得是一種社交圈子中，應要做的事。”

而家長可以怎樣做呢？

周家雯表示：”教導雖然很重要，但聆聽小朋友的心聲，小朋友有問題，都願意和屋企人分享，便知道孩子正發生甚麼事。”

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