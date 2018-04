電子煙與香煙有何分別 能否助煙民戒煙

By

【KTSF 崔凱橋報導】

現今青少年願意嘗試吸食電子煙的機率遠高於香煙,對他們來說到底香煙和電子煙有甚麼分別?

Laiyu說:”電子煙不像香煙,在公眾場所吸食味道沒那麼大,對身邊的人影響也沒那麼大,電子煙有水果味,或是其他香味,其他人聞到感覺也好一點。”

Renee Mak說:”吸食香煙會令牙黃,身體會難聞,所以別人會知道你剛剛抽煙,所以有時會很尷尬。”

電子煙和香煙的價錢又有什麼分別呢?

Mak說:”吸食電子煙為我節省了不少錢,因為一包香煙連稅,差不多要十美元,但吸食電子煙,買一支煙油只需20元以下,吸食的時間比香煙長很多。”

Laiyu亦說:”我覺得電子煙較香煙好,因為香煙一吸食,便要完成一整支,電子煙的話,想吸食時,便吸一口。”

本台記者訪問過的青少年,均表示想用電子煙來戒煙,這個方法成功嗎?

Laiyu說:”吸食電子煙後,沒有那麼想抽煙,心癮亦沒有那麼大。”

Josh Ascencio亦說:”有幫助,開始有顯著幫助,我一個月內沒有吸食過香煙,我感覺好一點。”

雖然抽香煙的次數減少,但隨之而來的是另一種煙癮,因為相對香煙,吸食者對電子煙的依賴更大,但由於覺得它無害,因此沒有想停吸食。

到底吸食電子煙是否真的如他們所說能幫助戒煙?加州公共衛生部指出,其中一個很流行的個電子煙牌子,一支煙油含有相等於一包香煙的尼古丁分量。

Tobacco Free Program總監Derek Smith說:”政府沒有說明電子煙能幫助戒煙,亦沒有這方面的證明,我查閱過很多文章,不幸地指出,吸食電子煙不能幫忙戒煙。”

其實多年來州政府及地方政府致力推行反吸煙運動,成效顯著,吸煙人數顯著下降,有專家認為,煙草商因此需要發明新穎的產品來吸引年輕消費者,而青少年正正是他們的目標。

Smith說:”如果煙草商能令青少年使用這些”有型”的產品,產品的味道很好,青少年喜愛使用,他們亦用煙霧做出不同形狀,這代表煙草商有了商機,而這些青少年亦成了他們的囊中物。”

中學生吸食電子煙越來越普遍,引起衛生及教育部門高度關注,專門輔導中學生的心理治療師周家雯表示:”有時有跟風的心態,覺得有其他朋友吸食,他們亦想嘗試,有時候圍在一起吸食煙,覺得是一種社交圈子中,應要做的事。”

而家長可以怎樣做呢?

周家雯表示:”教導雖然很重要,但聆聽小朋友的心聲,小朋友有問題,都願意和屋企人分享,便知道孩子正發生甚麼事。”

