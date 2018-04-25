中學生吸食電子煙問題嚴重 衛生局籲家長關注（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

近年中學生吸食電子煙的問題越來越嚴重，本台將一連3集為大家深入探討，本集先講講中學生吸煙的情況有多普遍，加州衛生部和教育部週二聯合召開記者會指，中學生吸食電子煙已經成為公共衛生和教育問題，令人關注的是煙草商使用各種手法，將產品包裝成為吸引年輕人的物品，同時瞞過家長和教師的注意。

“今天我為大家介紹甜甜圈，來試一口，裡面有許多好東西，就像甜甜圈和cereal，真的太棒，有許多尼古丁。”

“你剛剛錯過煙草商最新的伎倆，因為你應該被蒙在鼓裡，如今兒童在網上買得到電子煙產品，成功率達94%，你要試一口嗎？不妨一試。”

大家剛剛看到的是加州公共衛生局最新推出的公益宣傳片段，再來考考大家，知不知道哪些圖畫與電子煙有關？

答案是，除了這是真的記憶棒之外，其他都與電子煙有關，這個好像記憶棒的東西，其實是電子煙，衛生部門表示，這是新而危險的潮流。

加州公共衛生部總監Karen Smith說：”*全新的電子煙產品叫做”pod mods”，外形是高科技產品，深受兒童歡迎，其中要特別提到Juul，看似記憶棒，甚至真的可以插進手提電腦充電。”

加州公共衛生部指出，這個牌子一個電子煙含有相等於一包香煙的尼古丁分量，是非常危險的。

加州教育部的發言人也指出，初中和高中學生將這些電子煙帶進校園，偷偷地吸食，問題非常嚴重，學生除了自己吸食之外，又在社交網站分享圖片和經驗。

衛生部官員表示，推行宣傳教育是為了讓家長知道真相，及早與子女溝通，提防他們染上煙癮。

有調查顯示，加州一成四高中生吸煙，其中超過一半學生吸食電子煙。

另一項調查顯示，大部分吸煙的年輕人，是從吸食有糖果口味的煙開始，而現在市面上有超過15,000種不同的電子煙口味。

當局表示，中學生吸食電子煙已經成為公共衛生和教育問題，而預防的第一步，應該從家中做起。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。