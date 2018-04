中學生吸食電子煙問題嚴重 衛生局籲家長關注（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

近年中學生吸食電子煙的問題越來越嚴重,本台將一連3集為大家深入探討,本集先講講中學生吸煙的情況有多普遍,加州衛生部和教育部週二聯合召開記者會指,中學生吸食電子煙已經成為公共衛生和教育問題,令人關注的是煙草商使用各種手法,將產品包裝成為吸引年輕人的物品,同時瞞過家長和教師的注意。

“今天我為大家介紹甜甜圈,來試一口,裡面有許多好東西,就像甜甜圈和cereal,真的太棒,有許多尼古丁。”

“你剛剛錯過煙草商最新的伎倆,因為你應該被蒙在鼓裡,如今兒童在網上買得到電子煙產品,成功率達94%,你要試一口嗎?不妨一試。”

大家剛剛看到的是加州公共衛生局最新推出的公益宣傳片段,再來考考大家,知不知道哪些圖畫與電子煙有關?

答案是,除了這是真的記憶棒之外,其他都與電子煙有關,這個好像記憶棒的東西,其實是電子煙,衛生部門表示,這是新而危險的潮流。

加州公共衛生部總監Karen Smith說:”*全新的電子煙產品叫做”pod mods”,外形是高科技產品,深受兒童歡迎,其中要特別提到Juul,看似記憶棒,甚至真的可以插進手提電腦充電。”

加州公共衛生部指出,這個牌子一個電子煙含有相等於一包香煙的尼古丁分量,是非常危險的。

加州教育部的發言人也指出,初中和高中學生將這些電子煙帶進校園,偷偷地吸食,問題非常嚴重,學生除了自己吸食之外,又在社交網站分享圖片和經驗。

衛生部官員表示,推行宣傳教育是為了讓家長知道真相,及早與子女溝通,提防他們染上煙癮。

有調查顯示,加州一成四高中生吸煙,其中超過一半學生吸食電子煙。

另一項調查顯示,大部分吸煙的年輕人,是從吸食有糖果口味的煙開始,而現在市面上有超過15,000種不同的電子煙口味。

當局表示,中學生吸食電子煙已經成為公共衛生和教育問題,而預防的第一步,應該從家中做起。

