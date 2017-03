By

【KTSF 萬若全報導】

中國小留學生初中高中就離鄉背井來美國求學,不少人都有住在學校宿舍,以及住在寄宿家庭的經驗,他們如何適應這樣的生活,來看中國小留學生專題報導第二集。

