“搵屋住”專題報導：東灣長者可負擔公寓接受申請（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報導】

近年灣區有不少房屋發展項目在捷運站或火車站附近興建，政府規劃部門希望，民眾因此可減少開車出行，在東灣San Leandro捷運站附近，就有一個長者可負擔公寓，本台記者帶大家去了解一下。

灣區有捷運BART、加州火車Caltrain，連接多個縣市的公共交通系統，供民眾日常通勤，由於灣區交通堵塞日益嚴重，在公共交通車站附近發展房屋項目，近年成為各地發展住房的主流。

Redwood City社區發展總監Aaron Aknin表示，這種發展模式其實是給民眾更多出行的選擇。

Aknin說：”在公共交通車站附近發展房屋項目，不是要每個人都不開車，有些人覺得這短期內都不會發生，這個模式其實是給民眾選擇，不是每戶家庭都有兩到三輛車，他們可以共用一輛車，一個人可以坐火車上班，另外一個就開車，雖然進程緩慢，但肯定能減少開車的民眾或者減少開車的距離。”

其實在東灣各城市的捷運站附近都有不少的民居，但大部分民居都要開車或者坐巴士才能到BART站，這類在公共交通車站附近發展的房屋，就在BART站旁邊，走路都可以到。

灣區一個非牟利房屋發展商Bridge Housing，在東灣San Leandro捷運站旁邊發展這個百分百可負擔長者出租公寓，第一期在去年已經落成，第二期包含85個可負擔單位的長者公寓大樓即將完工，其中22個1房單位現已開放申請。

剩下的62個單位，將會由阿拉米達縣（Alameda）房屋委員會推薦申請人。

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