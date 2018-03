“搵屋住”專題報導：東灣長者可負擔公寓接受申請（視頻）

By

近年灣區有不少房屋發展項目在捷運站或火車站附近興建,政府規劃部門希望,民眾因此可減少開車出行,在東灣San Leandro捷運站附近,就有一個長者可負擔公寓,本台記者帶大家去了解一下。

灣區有捷運BART、加州火車Caltrain,連接多個縣市的公共交通系統,供民眾日常通勤,由於灣區交通堵塞日益嚴重,在公共交通車站附近發展房屋項目,近年成為各地發展住房的主流。

Redwood City社區發展總監Aaron Aknin表示,這種發展模式其實是給民眾更多出行的選擇。

Aknin說:”在公共交通車站附近發展房屋項目,不是要每個人都不開車,有些人覺得這短期內都不會發生,這個模式其實是給民眾選擇,不是每戶家庭都有兩到三輛車,他們可以共用一輛車,一個人可以坐火車上班,另外一個就開車,雖然進程緩慢,但肯定能減少開車的民眾或者減少開車的距離。”

其實在東灣各城市的捷運站附近都有不少的民居,但大部分民居都要開車或者坐巴士才能到BART站,這類在公共交通車站附近發展的房屋,就在BART站旁邊,走路都可以到。

灣區一個非牟利房屋發展商Bridge Housing,在東灣San Leandro捷運站旁邊發展這個百分百可負擔長者出租公寓,第一期在去年已經落成,第二期包含85個可負擔單位的長者公寓大樓即將完工,其中22個1房單位現已開放申請。

剩下的62個單位,將會由阿拉米達縣(Alameda)房屋委員會推薦申請人。

