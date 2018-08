搵屋住專題：舊金山金融區公寓可負擔單位（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報道】

大家平時去到舊金山金融區,都會看見有眾多建築工程,最近其中一個公寓建築工程落成,有多達79個可負擔單位,現時對民眾開放申請。

這個大型公寓樓盤位於舊金山市中心,走路去海旁約10分鐘,靠近80公路在舊金山的出入口,裡面79個可負擔單位,分別有從1房到3房單位,1房單位有多達39個單位,2房和3房就分別有16和24個單位。

每個戶型都有居住人數限制,1房和2房最多分別是3人和5人,3房單位最多7人入住,租金從1,118元到 1,365元不等,公寓樓盤內有3層地下停車場,當中有20個停車位以抽籤方式,免費提供給可負擔單位的家庭。

申請家庭年收入限制方面,1人家庭年收入不得超過41,450元,2人家庭是47,350元,4人家庭是59,200元。

公寓樓盤還會審查申請人的信用紀錄、租賃歷史,以及犯罪記錄等,並會對申請家庭內每位18歲以上成人,收取20元調查費用。

當局抽籤時,有市重建局的推薦書、有市長辦公室房屋發展部發出的租客安置書、居住在舊金山或者有75%的工作時間在舊金山的民眾,能夠依次獲得優先權。

持有第八段(Section 8)房屋補助券的民眾也可以申請。

當局會在8月30日星期四下午5點舉行申請諮詢講座,申請截止日期是9月13日下午5點,10月4日將舉行抽籤,79個單位抽籤完畢後,將有500個申請家庭進入候補名單。

公寓的詳情和網上申請鏈結,請點擊:https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000FBcqtUAD

