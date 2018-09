搵屋住專題：奧克蘭推24個全新可負擔獨立屋（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報道】

有非牟利可負擔房屋發展商在東灣奧克蘭市(屋崙)推出24個全新的可負擔獨立屋,3人以上家庭都可以申請。

非牟利機構Hello Housing與奧克蘭市府和阿拉米達縣(Alameda)合作,將市內一些被遺棄或被毀壞的房產收回重新改造。

這24個全新可負擔獨立屋位於東奧克蘭,Hello Housing沒有提供全部房屋的地址,只向記者公開當中有兩間位於98街附近的South Stonehurst社區,一間在Sobrante Park,一間在Castlemont。

目前該機構只提供房屋的平面圖和外觀繪圖,暫時沒有公佈具體地址,房屋全部都是3房和4房獨立屋,售價475,000元起,目前仍然施工中,預計今年年底至下年年初可以入住。

申請家庭年收入方面,3人家庭不得超過125,500元,4人家庭是139,450元,5人家庭則是150,600元,申請家庭必須合資格取得30年固定利率房貸。

申請在本週五下午5點截止,截止後,Hello Housing會進行抽籤,申請家庭內有人在奧克蘭市居住或工作能夠獲得優先權。

該機構及其網站也為申請者提供中文服務,關於這個可負擔獨立屋的詳情,請瀏覽:www.hellohousing.org/oaktownroots

