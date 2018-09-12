搵屋住專題：奧克蘭推24個全新可負擔獨立屋（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報道】

有非牟利可負擔房屋發展商在東灣奧克蘭市（屋崙）推出24個全新的可負擔獨立屋，3人以上家庭都可以申請。

非牟利機構Hello Housing與奧克蘭市府和阿拉米達縣（Alameda）合作，將市內一些被遺棄或被毀壞的房產收回重新改造。

這24個全新可負擔獨立屋位於東奧克蘭，Hello Housing沒有提供全部房屋的地址，只向記者公開當中有兩間位於98街附近的South Stonehurst社區，一間在Sobrante Park，一間在Castlemont。

目前該機構只提供房屋的平面圖和外觀繪圖，暫時沒有公佈具體地址，房屋全部都是3房和4房獨立屋，售價475,000元起，目前仍然施工中，預計今年年底至下年年初可以入住。

申請家庭年收入方面，3人家庭不得超過125,500元，4人家庭是139,450元，5人家庭則是150,600元，申請家庭必須合資格取得30年固定利率房貸。

申請在本週五下午5點截止，截止後，Hello Housing會進行抽籤，申請家庭內有人在奧克蘭市居住或工作能夠獲得優先權。

該機構及其網站也為申請者提供中文服務，關於這個可負擔獨立屋的詳情，請瀏覽：www.hellohousing.org/oaktownroots

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