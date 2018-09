搵屋住專題：佛利蒙市新長者公寓開放申請（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報道】

東灣佛利蒙市(Fremont)新的Warm Springs捷運站通車之後,不少房屋項目都相繼落成,該站附近也有一個新的長者公寓落成,有89個可負擔出租單位,即將開放申請。

這個位於佛利蒙市Mission Falls Court 47003號的長者公寓,距離Warm Springs捷運站1英哩,有89個可負擔單位,都是1房和2房單位,公寓內有活動室、電腦室和圖書館,並提供住客服務,公寓庭院設有花園和燒烤設備。

根據單位面積大小不同,租金也不同,1房單位房租從654元至1,090元,2房單位從784元至1,307元不等,歡迎年滿62歲或以上的長者申請。

申請長者的收入限制分為地區收入中位數的30%至50%,1人年收入不得超過24,420元至40,700元,2人家庭則是27,900元至46,500元。

申請從9月10日開始,直到9月28日下午4點,該公寓只接受現場申請,申請人需要去到公寓對面街的臨時租務辦公室辦理申請手續。

佛利蒙市府房屋部會在下週一開放申請當日早上10點和下午3點,在Paseo Padre Parkway 40086號的佛利蒙市長者中心舉行申請諮詢講座。

關於這個長者公寓的詳情,請瀏覽:https://fremont.gov/list.aspx?MID=1263

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。