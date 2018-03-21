搵屋住專題：紅木城可負擔房屋發展策略（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報導】

紅木城（Redwood City）近年加速發展大部分房屋發展項目，都或多或少都含有可負擔房屋單位，當地政府對可負擔房屋發展策略是什麼呢？

紅木城近年大力發展中心城區，吸引不少初創企業進駐，Zuckerberg基金會也將在紅木城市中心設立辦公樓，工作職位在市內越來越多，房屋需求就越來越大，加上灣區樓價不斷上升，可負擔房屋就顯得尤其重要。

紅木城社區發展總監Aaron Aknin表示，市政府現時要求新的發展項目需要有15%至20%為可負擔單位，另外就是和非牟利機構合作。

Aknin說：”其次就是和非牟利機構合作，收購現有的公寓大樓，改建成長期可負擔房屋，穩定租金，我們去年已經穩定了70個公寓，第三就是和非牟利機構合作，建設100%可負擔房屋。”

紅木城市府不久前通過了Bradford街707號，由灣區非牟利機構MidPen負責的100%可負擔房屋的發展項目，這個項目樓高7層，提供多達117個可負擔住房單位，還有一個托兒中心。

MidPen的主席兼行政總裁Matt Franklin說：”那是一個極好的位置，就在市中心，附近有很多公園，和其他很重要的鄰舍和康樂設施，該發展計劃獲市府通過，他們要求一個可以容納70個學前兒童的托兒中心，樓上就是住房單位，大樓裡面我們會有一個私人戶外平台，給長者一個戶外活動地方，裡面我們會有電腦室和運動室，還有社區聚會的空間，這是一個很棒的發展項目。”

Franklin表示，該項目現時在最後集資階段，預計在一年後動工，將在2020年完工，屆時將會對合資格民眾開放可負擔住房申請。

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