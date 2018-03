搵屋住專題：紅木城可負擔房屋發展策略（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

紅木城(Redwood City)近年加速發展大部分房屋發展項目,都或多或少都含有可負擔房屋單位,當地政府對可負擔房屋發展策略是什麼呢?

紅木城近年大力發展中心城區,吸引不少初創企業進駐,Zuckerberg基金會也將在紅木城市中心設立辦公樓,工作職位在市內越來越多,房屋需求就越來越大,加上灣區樓價不斷上升,可負擔房屋就顯得尤其重要。

紅木城社區發展總監Aaron Aknin表示,市政府現時要求新的發展項目需要有15%至20%為可負擔單位,另外就是和非牟利機構合作。

Aknin說:”其次就是和非牟利機構合作,收購現有的公寓大樓,改建成長期可負擔房屋,穩定租金,我們去年已經穩定了70個公寓,第三就是和非牟利機構合作,建設100%可負擔房屋。”

紅木城市府不久前通過了Bradford街707號,由灣區非牟利機構MidPen負責的100%可負擔房屋的發展項目,這個項目樓高7層,提供多達117個可負擔住房單位,還有一個托兒中心。

MidPen的主席兼行政總裁Matt Franklin說:”那是一個極好的位置,就在市中心,附近有很多公園,和其他很重要的鄰舍和康樂設施,該發展計劃獲市府通過,他們要求一個可以容納70個學前兒童的托兒中心,樓上就是住房單位,大樓裡面我們會有一個私人戶外平台,給長者一個戶外活動地方,裡面我們會有電腦室和運動室,還有社區聚會的空間,這是一個很棒的發展項目。”

Franklin表示,該項目現時在最後集資階段,預計在一年後動工,將在2020年完工,屆時將會對合資格民眾開放可負擔住房申請。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。