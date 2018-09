搵屋住專題：舊金山有可負擔單位重新放售（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報道】

舊金山市府在黃金地段再有兩個可負擔單位重新放售,一個為Studio開放式公寓,一個為兩睡房兩浴室的公寓。

較小的Studio開放式公寓,位於Russian Hill的Van Ness大道上的Greenwich街,面積有550平方英呎,售價378,228元。

大樓建於1928年,大樓內有一個可以看到舊金山全景的會所,和一個公共洗衣房,戶外停車位則由管理處每4個月抽籤一次分配。

HOA管理費每月491元,在10月5日下午5點截止申請。

而另一個兩房兩浴公寓就位於南岸區Beale街,靠近舊金山海傍 ,面積有約1,075平方英呎,售價401,510元,僅限兩人以上家庭申請。

大樓有16年樓齡,裡面有頂樓天台、Spa和燒烤區域等設施,公寓附帶一個停車位,不過HOA則高達1,023元,申請截止日期為10月1日下午5點。

兩個公寓的申請收入限制都是不高於地區收入中位數的100%,1人家庭年收入不得超過82,900元,2人家庭最高是94,700元,3人家庭則是106,500元。

除了滿足收入條件之外,申請人必須有舊金山首次置業人士教育講座證書,以及房屋貸款預審批,在舊金山居住或者工作的民眾會在抽籤時獲得優先。

詳情請瀏覽以下網站:

Russian Hiil:https://sfmohcd.org/bmr-resale-1450-greenwich-street-unit-104

South Beach:https://sfmohcd.org/bmr-resale-400-beale-street-unit-701

