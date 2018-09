搵屋住專題：舊金山新可負擔單位售價低至21萬（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報道】

舊金山有一個全新的樓盤開售,當中有8個Condo共渡公寓,以及1間鎮屋為可負擔單位,最貴的單位不超過40萬元。

這個新的大型樓盤Shipyard,位於舊金山Hunter’s Point,其中8個共渡公寓,分別分佈在兩棟公寓大樓,1房1浴公寓有3個,面積介乎665至840平方英呎,售價213,000元至218,000元不等。

2房2浴公寓有4個,最大1,147平方英呎,售價約289,000元至295,000元,1,490平方英呎大的3房2浴公寓則有一個,售價為約319,000元。

每個單位都包一個停車位,HOA每月管理費則根據面積大小,從466元至637元不等。

另外,出售的Townhouse鎮屋為3睡房2.5浴室,面積1,522平方英呎,售價約38萬元,同樣附帶一個停車位,HOA每月304元,每個單位都安裝了全新的家庭電器。

申請家庭年收入不得超過地區收入中位數的80%,1人家庭年收入不得超過66,300元,2人家庭最高是75,750元,3人和4人家庭分別為85,250和94,700元。

這9個單位屬於市長辦公室房屋發展部屬下的Limited Equity計劃,除了滿足收入限制,申請人必須有首次置業人士教育講座證書、房屋貸款預審批、申請人必須要繳付房價5%的首期。

申請截止日期為11月1日下午5點,當局只接受紙張申請,並會在這個星期四下午6點,在South Van Ness大道1號市長辦公室房屋發展部舉行申請諮詢講座。

樓盤將為這9個可負擔單位舉行3個開放日,分別是本週三和10月3日,即下星期三,下午6點到晚上8點,和10月6日下週六,早上10點到中午12點。

有舊金山重建局的推薦書,和在舊金山居住或工作的申請人將在抽籤時獲得優先。

查詢詳情,請點擊以下網站:

Hunter’s Point Shipyard: https://sfmohcd.org/lep-bmr-new-shipyard-palisades-landing

下載申請表:https://sfmohcd.org/sites/default/files/Documents/MOH/BMR%20Ownership/BMR%20Ownership%20Application%20Form%2009.2018.pdf

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。