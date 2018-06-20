揾屋住專題：Millbrae可負擔房屋重新放售（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報導】

中半島Millbrae因為校區好，一直受到不少有孩子的家庭的青睞，加上靠近交通樞紐，該區樓價不論租還是買，都因需求大增而飆升，但是可負擔房屋在該區很少，而最近Millbrae就有一個可負擔房屋重新放售，連非首次置業人士都可以申請。

在Millbrae買樓，絕大部分人都會說，沒有100萬不用考慮，而且還要和很多人去爭，這個兩睡房兩浴室的公寓，同樣都要和很多人爭，但是樓價只是453,686元，管理費HOA每月約500元，包一個車位。

這個可負擔房屋位於Millbrae的Broadway街88號，靠近市中心，公寓面積達1,263平方呎，屬於灣區可負擔房屋計劃。

申請條件都不少，由於是兩睡房單位，申請家庭最少要有兩名成員，FICO信用分數最少有640分。

收入限制方面，二人家庭年收入不得超過113,700元，3人家庭不得超過127,900元，4人家庭則是142,100元。

當局採用計分制分配可負擔房屋，Millbrae校區教師可以得20分，San Mateo縣公校教師和Millbrae居民分別可以獲得15分，在Millbrae有全職工作就能獲10分，首次置業人士就有5分。

申請人需要向當局提供證明文件，證明自己屬於當中任何一個類別。

如果是非首次置業人士，則需要提交現時擁有房屋的市價，如果已經賣出，就需要提交賣出的市價，以及賣出的日期。

所有申請家庭都需要向當局提交一份預審批申請，申請表格可以上網下載，或者在公寓放開參觀日索取。

這個公寓將會在本週六下午1時至4時舉行最後一個的開放參觀日，申請截止日期是6月28日星期四下午5時，如果最高得分的申請人超過1個，則會在7月2日舉行抽籤。

索取預審批申請表格及查詢電話，請瀏覽：myhomegateway.org/millbrae.html

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