揾屋住專題：Millbrae可負擔房屋重新放售（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

中半島Millbrae因為校區好,一直受到不少有孩子的家庭的青睞,加上靠近交通樞紐,該區樓價不論租還是買,都因需求大增而飆升,但是可負擔房屋在該區很少,而最近Millbrae就有一個可負擔房屋重新放售,連非首次置業人士都可以申請。

在Millbrae買樓,絕大部分人都會說,沒有100萬不用考慮,而且還要和很多人去爭,這個兩睡房兩浴室的公寓,同樣都要和很多人爭,但是樓價只是453,686元,管理費HOA每月約500元,包一個車位。

這個可負擔房屋位於Millbrae的Broadway街88號,靠近市中心,公寓面積達1,263平方呎,屬於灣區可負擔房屋計劃。

申請條件都不少,由於是兩睡房單位,申請家庭最少要有兩名成員,FICO信用分數最少有640分。

收入限制方面,二人家庭年收入不得超過113,700元,3人家庭不得超過127,900元,4人家庭則是142,100元。

當局採用計分制分配可負擔房屋,Millbrae校區教師可以得20分,San Mateo縣公校教師和Millbrae居民分別可以獲得15分,在Millbrae有全職工作就能獲10分,首次置業人士就有5分。

申請人需要向當局提供證明文件,證明自己屬於當中任何一個類別。

如果是非首次置業人士,則需要提交現時擁有房屋的市價,如果已經賣出,就需要提交賣出的市價,以及賣出的日期。

所有申請家庭都需要向當局提交一份預審批申請,申請表格可以上網下載,或者在公寓放開參觀日索取。

這個公寓將會在本週六下午1時至4時舉行最後一個的開放參觀日,申請截止日期是6月28日星期四下午5時,如果最高得分的申請人超過1個,則會在7月2日舉行抽籤。

索取預審批申請表格及查詢電話,請瀏覽:myhomegateway.org/millbrae.html

