揾屋住專題：舊金山一房可負擔公寓重新出售（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報道】

中國人常說“水為財”,所以向來都喜歡望海的房屋,而有海景的房屋樓價,亦是普通民眾不能負擔,但最近在舊金山距離Marina一街之隔,有一個一房可負擔公寓重新出售。

在家門口就能遠眺金門大橋,走三個路口就到舊金山藝術宮,附近Marina亦有Cissy Field,供民眾平時休憩。

看看同一區的公寓房價,900多平方英呎的一房公寓賣112萬多,但這裡一個重新放售的一睡房可負擔公寓,只賣441,281元,HOA每月431元,包水費和垃圾費。

這個一房一浴的公寓,面積844平方英呎,不過樓齡就稍高,建於1928年,至今有90年樓齡,屋內的裝修也較為老舊。

申請人收入限制方面,一人家庭年收入不得超過99,500元,二人家庭年收入不得超過113,650元,3人家庭則不能超過127,850元。

此外,申請人還需要有舊金山首次置業人士教育講座證書,和由市府認證的貸款機構發出的貸款預審批,市府亦鼓勵申請人申請在7月31日截止的首期援助貸款計劃。

關於這個一房公寓的抽籤,有舊金山重建局的推薦書(Certificate of Preference,簡稱COP )將會獲得第一優先,有舊金山市長辦公室房屋發展部發出的租客安置書的就獲得第二優先(Displaced Tenant Housing Preference Certificate,簡稱DTHP),在舊金山居住或者工作的民眾就獲得第三優先。

民眾可以到市長辦公室房屋發展部網站下載申請表格,然後在7月10日下午5點前寄到或親身交到負責該公寓的地產辦公室,市府會在7月19日抽籤。

查詢網站:http://sfmohcd.org/bmr-resale-3835-scott-street-unit-202

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。