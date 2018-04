搵屋住專題：Walnut Creek可負擔房屋

By

【KTSF 吳宇斌報道】

早前和大家介紹分別位於中半島和舊金山的可負擔房屋,本集為大家介紹位於東灣Walnut Creek捷運站附近的可負擔租賃房屋。

這個全新的可負擔租賃屋苑走路去Walnut Creek捷運站只需大約10分鐘,亦靠近Walnut Creek市中心。

屋苑內兩棟公寓大樓,有8個開放式公寓單位,24個1房單位,7個2房單位,19個3房單位,當中8個單位預留給符合愛滋病患者住屋計劃的家庭,另外有18個單位由Contra Costa縣房屋管理局直接推薦申請家庭。

不同戶型有不同入住人數限制,開放式公寓最多能兩人居住,1房單位則最多3人居住,2房最多5人,3房最多則7人。

收入限制方面,例如開放式公寓和1房公寓,1人家庭年收入就不得多於36,550元和43,860元;2人家庭申請開放式公寓,1房單位和2房單位年收入就分別不得多於41,750元和50,100元;4人家庭申請2房或3房單位,年收入不得多於62,580元。

屋苑禁止住戶養寵物,但經過訓練的服務動物除外。

屋苑只開放網上申請,民眾可以到屋苑網站查詢申請中文說明,並進行填表和提交申請。

申請網站:https://rcdhousing.org/housing-development/coming-up/riviera-family-apartments/

中文說明:https://rcdhousing.org/wp-content/uploads/2018/04/Cover-Letter-Page-2_Chinese.pdf

申請將會在4月23日,即下週一中午12點截止,然後進行抽籤。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。