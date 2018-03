“搵屋住”專題報導：紅木城可負擔房屋（視頻）

By

灣區樓價不斷上升,不論是租住還是置業,都已經成為灣區普通收入民眾的沉重負擔,本台新聞部製作的”搵屋住”專題報導,為大家找尋未來的安樂窩,本集先同大家找尋可負擔房屋,灣區有城市大力發展住房項目,並相應增加可負擔房屋,舒緩地區房屋需求壓力。

中半島的紅木城(Redwood City)近年房屋需求大增,造成住房短缺。

紅木城社區發展總監Aaron Aknin說:”正如灣區中半島大部分地區一般都有房屋短缺的情況,即是租金很高,樓價也很高,過去5年我們發現新屋需求很大,所以在市中心區域,我們有超過2,000個單位新近完成或在建設中,在全市來說,另有約2,000個單位最近完成或籌建中,我們發現一旦新單位落成,就馬上有人入住,不論是新房子還是原先有的房子,需求都是相當大。”

Aknin表示,市政府有見及此,已經開始大力發展中心城區的房屋項目,市中心發展計劃Downtown Precise Plan,計劃興建約2,500個住房單位,其中有15%,即375個是可負擔房屋單位。

Aknin說:”市政府目標是盡可能增加房屋供應,以減低需求壓力,同時亦和非牟利機構合作,增加可負擔房屋,我們現在有幾百個可負擔房屋單位在籌建中。”

在施工的住房項目Veterans Blvd 849號,屬於紅木城市中心發展計劃的一部分,該項目佔地約5萬平方英呎,樓高6層,附設一個兩層容納142個車位的停車場,當中還包括30個單車停車位。

整個項目有83個市價租賃單位,和7個可負擔出租單位,該7個可負擔單位,包括3個一房單位,3個兩房單位,以及1個三房單位,提供給低收入家庭,4人家庭年收入低於65,800元就合資格申請。

該項目的發展商預計在今年年底完工,並表示在夏季中段時間會設立網站,讓民眾申請市價以及可負擔單位,屆時會為大家跟進報導。

