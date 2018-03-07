“搵屋住”專題報導：紅木城可負擔房屋（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報導】

灣區樓價不斷上升，不論是租住還是置業，都已經成為灣區普通收入民眾的沉重負擔，本台新聞部製作的”搵屋住”專題報導，為大家找尋未來的安樂窩，本集先同大家找尋可負擔房屋，灣區有城市大力發展住房項目，並相應增加可負擔房屋，舒緩地區房屋需求壓力。

中半島的紅木城（Redwood City）近年房屋需求大增，造成住房短缺。

紅木城社區發展總監Aaron Aknin說：”正如灣區中半島大部分地區一般都有房屋短缺的情況，即是租金很高，樓價也很高，過去5年我們發現新屋需求很大，所以在市中心區域，我們有超過2,000個單位新近完成或在建設中，在全市來說，另有約2,000個單位最近完成或籌建中，我們發現一旦新單位落成，就馬上有人入住，不論是新房子還是原先有的房子，需求都是相當大。”

Aknin表示，市政府有見及此，已經開始大力發展中心城區的房屋項目，市中心發展計劃Downtown Precise Plan，計劃興建約2,500個住房單位，其中有15%，即375個是可負擔房屋單位。

Aknin說：”市政府目標是盡可能增加房屋供應，以減低需求壓力，同時亦和非牟利機構合作，增加可負擔房屋，我們現在有幾百個可負擔房屋單位在籌建中。”

在施工的住房項目Veterans Blvd 849號，屬於紅木城市中心發展計劃的一部分，該項目佔地約5萬平方英呎，樓高6層，附設一個兩層容納142個車位的停車場，當中還包括30個單車停車位。

整個項目有83個市價租賃單位，和7個可負擔出租單位，該7個可負擔單位，包括3個一房單位，3個兩房單位，以及1個三房單位，提供給低收入家庭，4人家庭年收入低於65,800元就合資格申請。

該項目的發展商預計在今年年底完工，並表示在夏季中段時間會設立網站，讓民眾申請市價以及可負擔單位，屆時會為大家跟進報導。

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