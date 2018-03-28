搵屋住專題：舊金山有獨立屋開價僅50萬（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報導】

灣區房價一升再升，讓想買房的民眾，手上資金的買房能力越來越低，但在舊金山卻有一間開價低於市場中位價的獨立屋。

根據舊金山紀事報的報道，CoreLogic的灣區樓市報告顯示，灣區9個縣的地區，房屋中位價上升至75萬元，在舊金山買房更加是被稱為無100萬不能上車，但最近在舊金山的樓市上，出現一棟開價極低的獨立屋。

這棟獨立屋位於訪谷區（Visitacion Valley）Leland Ave 556號，建於1952年，2房1浴面積963平方呎。

從屋外可以看到其實這間獨立屋有一定破損，在公佈的房屋資料中，還說明廚房後門是鎖上，和屋中水管是壞的，而且無後樓梯，而寫明是”fixer upper”，即是房子需要進行大翻修。

這棟獨立屋開價50萬，但不是個個都能投標，寫明只限現金一次過，付款的買家投標，截標日期是4月4日。

由於灣區的樓價讓人卻步，有民眾選擇搬去更偏遠的地方，屋價與灣區相差多少呢？

看看這間位於東邊的內陸地區Modesto市，3房1浴面積達1,058平方呎，開價只需要232,000元。

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