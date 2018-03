搵屋住專題：舊金山有獨立屋開價僅50萬（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

灣區房價一升再升,讓想買房的民眾,手上資金的買房能力越來越低,但在舊金山卻有一間開價低於市場中位價的獨立屋。

根據舊金山紀事報的報道,CoreLogic的灣區樓市報告顯示,灣區9個縣的地區,房屋中位價上升至75萬元,在舊金山買房更加是被稱為無100萬不能上車,但最近在舊金山的樓市上,出現一棟開價極低的獨立屋。

這棟獨立屋位於訪谷區(Visitacion Valley)Leland Ave 556號,建於1952年,2房1浴面積963平方呎。

從屋外可以看到其實這間獨立屋有一定破損,在公佈的房屋資料中,還說明廚房後門是鎖上,和屋中水管是壞的,而且無後樓梯,而寫明是”fixer upper”,即是房子需要進行大翻修。

這棟獨立屋開價50萬,但不是個個都能投標,寫明只限現金一次過,付款的買家投標,截標日期是4月4日。

由於灣區的樓價讓人卻步,有民眾選擇搬去更偏遠的地方,屋價與灣區相差多少呢?

看看這間位於東邊的內陸地區Modesto市,3房1浴面積達1,058平方呎,開價只需要232,000元。

