搵屋住專題：Colma市建退伍軍人可負擔房屋（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

無家可歸的退伍軍人是灣區急需解決的問題之一,有非牟利機構在中半島Colma市靠近捷運站,發展一個提供給無家可歸退伍軍人的可負擔房屋項目。

該項目由非牟利機構Mercy Housing和聖馬刁(San Mateo)縣退伍軍人相關部門共同合作。

Mercy Housing主席Doug Shoemaker說:”退伍軍人的無家可歸情況,是國內其中一個大問題,不論曾在戰爭中服役,還是曾在其他時候服務軍隊的退伍軍人,成為街上無家可歸者的人數是極大的,因此聯邦政府大力推動,興建我們所講的支援性住房,或服務性住房,去幫助民眾如退伍軍人脫離無家可歸的困境,Colma的項目就是一個例子。”

Colma的退伍軍人房屋發展項目得到聯邦房屋城市發展部的資助,這個項目位於Colma市Mission大道,屬於百分百可負擔房屋,將會有65個可負擔房屋單位提供給無家可歸的退伍軍人。

另外,Mercy Housing希望11月投票的選票上,40億元債券的提案可以獲得通過,幫助籌集資金,建設可負擔房屋。

Shoemaker說:”我們一個主要的目標就是11月的選票上,有40億元的州政府債券提案,該債券獲得通過的話,我們就能開始興建更多可負擔房屋給退伍軍人,讓更多無家可歸者不用睡在街上,和興建更多房屋給工薪家庭。”

根據Shoemaker所講,超過12個月沒有固定居所,或在一定時間內經歷數次居無定所的退伍軍人,就視為無家可歸,具體申請條件,民眾可以上Mercy Housing網站查詢。

Colma的退伍軍人村預計一年到一年半後落成,屆時網站會開放給無家可歸的退伍軍人申請。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。