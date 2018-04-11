搵屋住專題：Colma市建退伍軍人可負擔房屋（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報導】

無家可歸的退伍軍人是灣區急需解決的問題之一，有非牟利機構在中半島Colma市靠近捷運站，發展一個提供給無家可歸退伍軍人的可負擔房屋項目。

該項目由非牟利機構Mercy Housing和聖馬刁（San Mateo）縣退伍軍人相關部門共同合作。

Mercy Housing主席Doug Shoemaker說：”退伍軍人的無家可歸情況，是國內其中一個大問題，不論曾在戰爭中服役，還是曾在其他時候服務軍隊的退伍軍人，成為街上無家可歸者的人數是極大的，因此聯邦政府大力推動，興建我們所講的支援性住房，或服務性住房，去幫助民眾如退伍軍人脫離無家可歸的困境，Colma的項目就是一個例子。”

Colma的退伍軍人房屋發展項目得到聯邦房屋城市發展部的資助，這個項目位於Colma市Mission大道，屬於百分百可負擔房屋，將會有65個可負擔房屋單位提供給無家可歸的退伍軍人。

另外，Mercy Housing希望11月投票的選票上，40億元債券的提案可以獲得通過，幫助籌集資金，建設可負擔房屋。

Shoemaker說：”我們一個主要的目標就是11月的選票上，有40億元的州政府債券提案，該債券獲得通過的話，我們就能開始興建更多可負擔房屋給退伍軍人，讓更多無家可歸者不用睡在街上，和興建更多房屋給工薪家庭。”

根據Shoemaker所講，超過12個月沒有固定居所，或在一定時間內經歷數次居無定所的退伍軍人，就視為無家可歸，具體申請條件，民眾可以上Mercy Housing網站查詢。

Colma的退伍軍人村預計一年到一年半後落成，屆時網站會開放給無家可歸的退伍軍人申請。

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