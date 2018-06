揾屋住專題：聖馬刁縣HIP Housing（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

雖然現在在灣區找一個負擔得起的居所越來越難,但各縣市其實有很多非牟利機構幫民眾”揾屋住”,帶大家了解聖馬刁縣(San Mateo)的HIP Housing如何為民眾解決住房需求。

非牟利機構HIP Housing,全稱Human Investment Project Housing,目前主要為在聖馬刁縣工作、學習或者居民尋找可負擔住房。

HIP Housing有兩個計劃,Home Sharing Program,住屋分享計劃,和Self Sufficiency Program,自力更新計劃。

HIP Housing助理行政總監Laura Fanucchi表示,Home Sharing住屋分享計劃為民眾提供一個可靠的放租和尋租平台。

Fanucchi說:”我們會和房東和租客面談,我們在聖馬刁縣有4個辦公室,Daly City、南舊金山、聖馬刁市和Redwood City,可以進行面談,同時我們會家訪房東。”

同時HIP Housing亦會對雙方進行背景審查,租客在申請加入計劃時,需要提供收入證明、聖馬刁縣居住和工作證明,或者聖馬刁縣的房屋補助券。

當HIP Housing找到適合的配對,就會安排雙方見面以及看房子,雙方同意後就會簽訂租住協議。

Daisy Chan居住在Brisbane市,加入了住屋分享計劃至今已經10年,Daisy表示,做單親媽媽時期,試過用Craiglist放租,但引來很多奇怪的租客。

Daisy說:”那些人都很讓我害怕,我都不知道那些是什麼人,有些還吸毒 ,我當時就是不清楚,他們都很喜歡我的地方,但是我就很害怕,尤其當時我是單親媽媽,加入HIP Housing後,他們給我很多資料,我很喜歡他們的協議,大家都要簽,屋主和租客,很詳細很好,大家如果有問題,就會先商量,不會好像打架。”

由於整個過程保證了房東和租客的需求,亦減少了雙方不愉快事件,同時該機構每月會致電雙方詢問情況。

目前HIP Housing為房東和租客配對的一睡房單位,租金600元至1,000元左右,視乎房間大小和位置而定。

另外,有些情況租客可以通過幫房東做一些家務事,來減少租金。

民眾想知道自己是否符合資格申請,可以致電HIP Housing預約面談查詢,查詢詳情,請瀏覽:http://hiphousing.org/programs/home-sharing-program/

