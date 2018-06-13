揾屋住專題：聖馬刁縣HIP Housing（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報導】

雖然現在在灣區找一個負擔得起的居所越來越難，但各縣市其實有很多非牟利機構幫民眾”揾屋住”，帶大家了解聖馬刁縣（San Mateo）的HIP Housing如何為民眾解決住房需求。

非牟利機構HIP Housing，全稱Human Investment Project Housing，目前主要為在聖馬刁縣工作、學習或者居民尋找可負擔住房。

HIP Housing有兩個計劃，Home Sharing Program，住屋分享計劃，和Self Sufficiency Program，自力更新計劃。

HIP Housing助理行政總監Laura Fanucchi表示，Home Sharing住屋分享計劃為民眾提供一個可靠的放租和尋租平台。

Fanucchi說：”我們會和房東和租客面談，我們在聖馬刁縣有4個辦公室，Daly City、南舊金山、聖馬刁市和Redwood City，可以進行面談，同時我們會家訪房東。”

同時HIP Housing亦會對雙方進行背景審查，租客在申請加入計劃時，需要提供收入證明、聖馬刁縣居住和工作證明，或者聖馬刁縣的房屋補助券。

當HIP Housing找到適合的配對，就會安排雙方見面以及看房子，雙方同意後就會簽訂租住協議。

Daisy Chan居住在Brisbane市，加入了住屋分享計劃至今已經10年，Daisy表示，做單親媽媽時期，試過用Craiglist放租，但引來很多奇怪的租客。

Daisy說：”那些人都很讓我害怕，我都不知道那些是什麼人，有些還吸毒 ，我當時就是不清楚，他們都很喜歡我的地方，但是我就很害怕，尤其當時我是單親媽媽，加入HIP Housing後，他們給我很多資料，我很喜歡他們的協議，大家都要簽，屋主和租客，很詳細很好，大家如果有問題，就會先商量，不會好像打架。”

由於整個過程保證了房東和租客的需求，亦減少了雙方不愉快事件，同時該機構每月會致電雙方詢問情況。

目前HIP Housing為房東和租客配對的一睡房單位，租金600元至1,000元左右，視乎房間大小和位置而定。

另外，有些情況租客可以通過幫房東做一些家務事，來減少租金。

民眾想知道自己是否符合資格申請，可以致電HIP Housing預約面談查詢，查詢詳情，請瀏覽：http://hiphousing.org/programs/home-sharing-program/

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