揾屋住專題：舊金山三房可負擔公寓重新出售（視頻）

【KTSF 吳宇斌報道】

舊金山近來有較多的可負擔一房公寓重新放售,兩房以上的公寓就較少,本週除了介紹一間一房公寓之外,還有一間三房公寓。

該一房一浴公寓位於Potrero Hill,面積有880平方英呎,售價420,213元,公寓內連雪櫃、爐灶、洗碗機、洗衣及乾衣機,每月管理費HOA為633元,包一個停車位。

公寓僅限首次置業人士申請,而年收入則不得超過地區收入中位數的100%,即1人家庭年收入不得超過82,900元,兩人家庭則最高94,700元,申請截止日期為7月11日下午5點。

另外一個可負擔公寓位於Mission區三睡房兩浴室面積,有1,162平方英呎,同樣包含屋內部分家電,及包一個停車位,但售價就比剛才提到的一房公寓低,只售346,760元,但HOA就接近758元。

申請的首次置業人士需要家庭人數最少3人,年收入則不得超過地區收入中位數的90%,即3人家庭不得超過95,900元,4人家庭不得超過106,550元,申請截止日期為7月10日下午5點。

兩個可負擔公寓申請人,需要有舊金山首次置業人士教育講座證書和貸款預審批。

抽籤時,有市重建局的推薦書、市長辦公室房屋發展部發出的租客安置書,及舊金山居住或者工作的民眾都能獲得優先。

詳細申請的資料,以及申請投遞的地址,大家可以瀏覽:

Potrero Hill BMR: http://sfmohcd.org/bmr-resale-25-sierra-street-unit-104e

Mission BMR: http://sfmohcd.org/bmr-resale-601-alabama-street-unit-304

