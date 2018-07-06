揾屋住專題：舊金山三房可負擔公寓重新出售（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報道】

舊金山近來有較多的可負擔一房公寓重新放售，兩房以上的公寓就較少，本週除了介紹一間一房公寓之外，還有一間三房公寓。

該一房一浴公寓位於Potrero Hill，面積有880平方英呎，售價420,213元，公寓內連雪櫃、爐灶、洗碗機、洗衣及乾衣機，每月管理費HOA為633元，包一個停車位。

公寓僅限首次置業人士申請，而年收入則不得超過地區收入中位數的100%，即1人家庭年收入不得超過82,900元，兩人家庭則最高94,700元，申請截止日期為7月11日下午5點。

另外一個可負擔公寓位於Mission區三睡房兩浴室面積，有1,162平方英呎，同樣包含屋內部分家電，及包一個停車位，但售價就比剛才提到的一房公寓低，只售346,760元，但HOA就接近758元。

申請的首次置業人士需要家庭人數最少3人，年收入則不得超過地區收入中位數的90%，即3人家庭不得超過95,900元，4人家庭不得超過106,550元，申請截止日期為7月10日下午5點。

兩個可負擔公寓申請人，需要有舊金山首次置業人士教育講座證書和貸款預審批。

抽籤時，有市重建局的推薦書、市長辦公室房屋發展部發出的租客安置書，及舊金山居住或者工作的民眾都能獲得優先。

詳細申請的資料，以及申請投遞的地址，大家可以瀏覽：

Potrero Hill BMR: http://sfmohcd.org/bmr-resale-25-sierra-street-unit-104e

Mission BMR: http://sfmohcd.org/bmr-resale-601-alabama-street-unit-304

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