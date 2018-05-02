搵屋住專題：Los Gatos可負擔房屋接受申請（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報道】

南灣Los Gatos一向都給人感覺是富人居住的地區，有非牟利機構和Los Gatos鎮政府合作推出可負擔房屋。。

Los Gatos在舊金山南邊約60英里，位於Santa Clara縣西南邊，Santa Cruz山腳的山谷處，面積14平方英里，約有3萬人口，曾經被評為全國最富裕城鎮第33位，Netflix總部亦設在這裡。

由於環境和校區很好，這裡的房屋未在灣區樓價暴漲之前已經價值不菲，現在更加是難以想像，但是當地政府亦為該區低收入家庭提供可負擔房屋。

灣區非牟利發展商MidPen Housing屬下機構Hello Housing，目前和灣區8個城鎮合作，推廣區內的可負擔自置居所，其中在Los Gatos的這間可負擔房屋，現時開放申請。

接受申請的可負擔房屋是一幢獨立屋，有3房2浴，面積達到1,402平方呎，它屬於Los Gatos鎮政府屬下的BMR低於市場價房屋，這房屋售價只是377,304元，每月HOA管理費196元，還包一個車位。

附近學校分數亦有10分，鄰近有Whole Foods 、Nob Hill等超級市場和其他小商業，靠近17和85號公路，交通方便。

這個可負擔自置房屋環境好校區好，房價更加吸引，不少民眾都想申請，當局使用計分制來分配可負擔房屋，最少有1分才能申請。

在計分之前，申請家庭必須要滿足一些基本條件，對於這間3房2浴的房屋，申請家庭人數最少3人，年收入不得多於縣內收入中位數，即3人家庭不得多於113,100元，4人家庭不得多於125,600元，5人家庭不得多於135,750元。

計分系統中分別有得1分、2分、4分和6分的標準。

申請人家庭中，有1人或以上在Los Gatos所屬的Santa Clara縣生活和工作，或者家庭總年收入等於或低於縣內收入中位數60%，都能獲得1分。

曾住在Los Gatos超過十年，而且搬出不超過十年，可以獲得2分。

另外，在Los Gatos居住和工作超過兩年的申請人可以獲得4分。

得6分的條件其實有很多，例如，家庭內有在區內居住兩年以上的長者或殘疾人士，或者有在鎮內校區或者學前教育學校工作超過一年的老師等。

在這個之上，每位家庭成員都能獲得2分 ，得分最多可達76分。

當局會審閱所有申請人的分數，如果有多過一名最高的分數申請人，將會隨機抽籤決定，被抽中的申請人，必須要支付房價10%作為首期，並且必須要在限定時間內回覆，否則視作放棄購買。

申請人收到合資格購買通知後一週內，申請人必須取得房屋貸款預審批，三週內提交房貸批出文件。

這個可負擔自置房屋將在5月7日截止申請，民眾可以上Hello Housing網站進行申請。

Los Gatos可負擔房屋申請條件詳情：

http://www.hellohousing.org/stewardship/losgatos/forsale/

網上申請鏈結

http://www.hellohousing.org/stewardship/losgatos/forsale/applylosgatos/

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