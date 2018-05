搵屋住專題：Los Gatos可負擔房屋接受申請（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報道】

南灣Los Gatos一向都給人感覺是富人居住的地區,有非牟利機構和Los Gatos鎮政府合作推出可負擔房屋。。

Los Gatos在舊金山南邊約60英里,位於Santa Clara縣西南邊,Santa Cruz山腳的山谷處,面積14平方英里,約有3萬人口,曾經被評為全國最富裕城鎮第33位,Netflix總部亦設在這裡。

由於環境和校區很好,這裡的房屋未在灣區樓價暴漲之前已經價值不菲,現在更加是難以想像,但是當地政府亦為該區低收入家庭提供可負擔房屋。

灣區非牟利發展商MidPen Housing屬下機構Hello Housing,目前和灣區8個城鎮合作,推廣區內的可負擔自置居所,其中在Los Gatos的這間可負擔房屋,現時開放申請。

接受申請的可負擔房屋是一幢獨立屋,有3房2浴,面積達到1,402平方呎,它屬於Los Gatos鎮政府屬下的BMR低於市場價房屋,這房屋售價只是377,304元,每月HOA管理費196元,還包一個車位。

附近學校分數亦有10分,鄰近有Whole Foods 、Nob Hill等超級市場和其他小商業,靠近17和85號公路,交通方便。

這個可負擔自置房屋環境好校區好,房價更加吸引,不少民眾都想申請,當局使用計分制來分配可負擔房屋,最少有1分才能申請。

在計分之前,申請家庭必須要滿足一些基本條件,對於這間3房2浴的房屋,申請家庭人數最少3人,年收入不得多於縣內收入中位數,即3人家庭不得多於113,100元,4人家庭不得多於125,600元,5人家庭不得多於135,750元。

計分系統中分別有得1分、2分、4分和6分的標準。

申請人家庭中,有1人或以上在Los Gatos所屬的Santa Clara縣生活和工作,或者家庭總年收入等於或低於縣內收入中位數60%,都能獲得1分。

曾住在Los Gatos超過十年,而且搬出不超過十年,可以獲得2分。

另外,在Los Gatos居住和工作超過兩年的申請人可以獲得4分。

得6分的條件其實有很多,例如,家庭內有在區內居住兩年以上的長者或殘疾人士,或者有在鎮內校區或者學前教育學校工作超過一年的老師等。

在這個之上,每位家庭成員都能獲得2分 ,得分最多可達76分。

當局會審閱所有申請人的分數,如果有多過一名最高的分數申請人,將會隨機抽籤決定,被抽中的申請人,必須要支付房價10%作為首期,並且必須要在限定時間內回覆,否則視作放棄購買。

申請人收到合資格購買通知後一週內,申請人必須取得房屋貸款預審批,三週內提交房貸批出文件。

這個可負擔自置房屋將在5月7日截止申請,民眾可以上Hello Housing網站進行申請。

Los Gatos可負擔房屋申請條件詳情:

http://www.hellohousing.org/stewardship/losgatos/forsale/

網上申請鏈結

http://www.hellohousing.org/stewardship/losgatos/forsale/applylosgatos/

