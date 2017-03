華爾街公牛雕像不再孤單 無畏少女彰顯女權

By

【KTSF 劉開平報導】

有30年歷史的紐約著名地標,華爾街的銅雕公牛將不再孤單,公牛前面出現一尊新的銅像”無畏少女”(Fearless Girl),似乎要挑戰公牛,也吸引大批人潮前往觀看。

無畏少女就站在公牛前面,這個年幼的小女孩昂首挺胸、雙手插腰,用毫無畏懼的目光逼視男性居主導的華爾街。

少女銅像的構想,來自金融界最大的公司之一State Street Global Advisors,該公司希望推動更多女性擔任大公司的董事,而由雕塑家Kristen Visbal完成了這個的作品,在國際婦女節兩天前安放在這裡,不僅向婦女致敬,也面對華爾街代表的大公司倡導男女平等。

此外,這也代表特朗普擔任總統之後,新一波的女權運動。

無畏少女雕像的展出許可期只有一週,展出單位正與市府磋商延長許可期。

