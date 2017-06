移民崎嶇之路專題報導：華裔移民擔心甚麼（一）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普總統上任後,加強打擊無證人士,並收緊移民政策,到底這些改變對於您的生活會帶來甚麼影響?又有哪些誤解需要釐清?本台每逢星期三推出”移民崎嶇之路” 專題報導,由專家為您講解和分析不同的移民議題,今天先帶您關注特朗普上任後,灣區華裔社區最擔心的是哪些問題?

從掃蕩無證人士、旅遊禁令爭議,到嚴格審核來美簽證,特朗普政府的移民政策,讓不少移民社區人心惶惶,在華裔社區來說,也受到不小的衝擊。

專門幫助舊金山弱勢族群處理移民問題的非牟利機構亞洲法律聯誼會,談到特朗普上任之後華裔社區出現的現象。

亞洲法律聯誼會移民律師魯鎮海 (Kevin Lo)說:”首先是入籍,很多人急著要辦理入籍,想要成為公民,這樣才能保證安全,不受特朗普實施移民政策影響。”

由於特朗普在競選期間做出許多收緊移民政策的競選承諾,他上任後哪些政策會落實,也成為移民社區關注的焦點,卻也因此出現一些誤解,衍生出不必要的擔憂。

魯鎮海說 :”很多舊金山華埠乃至整個舊金山領糧食券的民眾,以及有健康保險福利的人,很多人都很害怕。”

其實這個擔憂跟一個未實施就被外洩的行政命令有關,該行政命令披露特朗普下一波要查緝的對象,就是領社會福利的移民,也讓這些領取社會福利的人士擔心移民身分受影響,而不敢再領。

魯鎮海說 :”目前我們沒有看到對華人移民的掃蕩,或是主動去針對華人,我們確實有聽到掃蕩,ICE掃蕩行動的報告,但最近並沒有掃蕩到華人,但是確實在舊金山有掃蕩其他族裔的社區。”

不只是無證人士有所擔憂,許多持綠卡的移民也對於新政策充滿疑惑,下一集將為您探討。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。