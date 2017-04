By

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)發警告信給14間美國公司,指出這些公司非法出售聲稱可以防止或治療癌症的藥物。

FDA的聲明指出,收到警告信的公司,主要透過網站或社交媒體出售總共65種未經FDA認可的藥物,聲稱這些藥物可以預防或治療癌症。

有問題的產品包括藥丸、藥膏、藥油、口服液、糖漿、茶包和醫療設備,FDA呼籲消費者不要服用未經認可的藥物,因為不安全以及妨礙病人及時接受治療。

病人服用任何藥物之前,應該先徵詢醫生意見。

FDA要求這14家公司立刻改正違例的地方,否則當局會採取法律行動。

查詢收到警告信的14間公司,請點擊:www.FDA.gov

