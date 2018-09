By

聯邦食品和藥物管理局(FDA)警告,電子煙製造商若不能在60天內證明,能夠不讓未成年人士接觸他們的電子煙,將禁止售賣含口味的電子煙。

FDA表示,對青少年使用含有尼古丁的產品表示困擾,特別是一些產品含有比香煙更多的有毒物質。

FDA將會審查這些公司的銷售模式,例如網上銷售和發行,FDA也將取締售賣電子煙給未成年人士的雜貨店和商店等。

一些電子煙含有水果和甜品的口味,對象瞄準年輕人,灣區一些地方,例如舊金山、東灣奧克蘭市(屋崙)、柏克萊、Santa Clara和Contra Costa 縣,已經禁止或限制銷售電子煙。

加州也已經將電子煙的購買年齡提高到21歲,其他州則是18歲。

