FDA首次通過DNA測試檢測癌變基因

By

【KTSF 江良慧報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)首次批准基因檢測公司,提供針對乳癌風險的DNA測試,檢測三種和乳癌有關的突變基因,令消費者不用見醫生,只需要安坐家中,就能有限度得知自己在基因方面的乳癌風險,不過當局強調,這種方法不能取代定期找醫生檢查。

總部位於南灣Mountain View的基因檢測公司23 and Me,獲FDA批准提供以唾液篩檢DNA的服務,消費者將唾液樣本寄到公司,就可以收到基因報告,得知自己有否和乳癌相關的BRCA1和 BRCA2的其中三種突變。

但和癌症相關的BRCA突變有逾千種,所以即使檢測呈陰性反應,也不代表患癌的機會是零。

有專家也憂慮消費者會誤解測試結果,反而影響健康,認爲基因檢測的報告應該有專業人士陪同解讀。

FDA的發言人提醒,繞過醫生的個人基因檢測,不應該取代癌症定期檢查,做任何醫療決定前,要諮詢醫生的意見。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。