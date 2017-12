聯邦通訊委員會票決廢除網絡中立規定

By

【KTSF 吳宇斌報導】

聯邦通訊委員會(FCC)週四早上以3比2的票數,通過廢除網絡中立(Net Neutrality)的規定。

週四早上在FCC會議進行時,有大批民眾在會場外集會示威,抗議FCC撤銷網絡中立制度。

雖然有18個州聯合要求FCC不要這樣做,因為FCC在有關問題上有誤導公眾之嫌,但特朗普委任的FCC新主任執意要廢除在奧巴馬時代訂立的網絡中立制度。

這個中立制度是要確保互聯網電訊服務供應商(IPS)平等對待所有網絡流量,不能屏蔽網絡內容或對網站內容收費,即是說不能因為收了錢,而向某網站開高速通道,用戶進入暢通無阻,而其他網站就在網路上大塞車,用戶等到天光都入不到網站。

廢除中立制度,如AT&T、Verizon及Comcast等大型電訊商就可以合法歧視其他沒有交買路錢的網站,甚至向一般用戶收買路錢。

在新的制度下,網絡服務供應商只需要網上發布他們的政策,或告知FCC,就可以自由屏蔽競爭對手的應用程式,減慢網速,或者向付費較高的公司提供更高網速。

網絡服務供應商或會向民眾登入特定的網站或者網絡平台時,收取猶如路費的通行費用。

同時新政策削減對消費者的保護和,禁止各州制定不符合FCC政策的法例,並很大程度上將對互聯網服務的監管轉移到聯邦貿易委員會(FTC)。

AT&T及其他大網絡服務供應商歡迎FCC的決定,並聲稱即使網絡中立被廢除,都不會影響民眾使用網絡的體驗。

加州參議員Scott Wiener週四表示,將會在60日內提出在加州實施網絡中立的草案,華盛頓州司法部長Bob Ferguson表示,他將會針對網絡中立對特朗普政府提出訴訟。

