聯邦通訊委員會擬削弱民眾不接聽機器電話權利（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

很多人都不願意接到機器撥打的電話Robocalls,但是消費者行動(Consumer Action)提醒民眾,聯邦通訊委員會(FCC)正打算削弱人們不接聽這類電話的權利。

在現有的電話消費者保護法下,民眾目前收到的機器撥打電話,包括促銷電話、追債電話、詐騙電話等仍舊層出不窮。

消費者行動表示,FCC不但沒有加強管制這類電話,還正考慮修改法例,讓民眾一旦接了健保機構,或學生貸款機構的機器電話,就等如自動同意接收所有的機器電話,而且可能無法更改。

消費者行動表示,民眾應該明確告訴FCC,任何發出機器電話的公司,必須先明確的取得民眾的同意,而要是對方打錯電話,便不能重複撥打你的電話,要是你之前同意接聽機器電話,但之後改變主意,公司也不能再打電話給你。

消費者行動也透露,民眾可以在”Do Not Call Registry”註冊“謝絕來電”,但是也還可以進一步保護自己。

消費者行動社區外展部經理張毓潔說:”譬如說你不太熟悉的電話,或者說你家裡有來電顯示的服務,就不要去接聽,還有一個小小的竅門,電話進來以後,要是電話跟你沒有什麼關係,你讓它響多幾聲,因為既然是機器打進來的,你就不要去接聽,不要有後續、麻煩等。”

至於最近在華裔社區發生的電話詐騙事件,消費者行動提醒大家:”多數在回答電話以後,就一步一步的陷入,我覺得在一開始的時候就阻絕他,尤其要有很強烈的觀念,我們個人的隱私,是絕對不能在電話裡講的,而要是錯誤接聽了機器電話之後,你也可以直接要求對方把你的電話放進對方公司的‘ 不能致電’的名單上,並告訴對方,你有登記‘謝絕來電’,請對方以後不要再打電話來。”

