聯邦通訊委員會擬削弱民眾不接聽機器電話權利（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

很多人都不願意接到機器撥打的電話Robocalls，但是消費者行動（Consumer Action）提醒民眾，聯邦通訊委員會（FCC）正打算削弱人們不接聽這類電話的權利。

在現有的電話消費者保護法下，民眾目前收到的機器撥打電話，包括促銷電話、追債電話、詐騙電話等仍舊層出不窮。

消費者行動表示，FCC不但沒有加強管制這類電話，還正考慮修改法例，讓民眾一旦接了健保機構，或學生貸款機構的機器電話，就等如自動同意接收所有的機器電話，而且可能無法更改。

消費者行動表示，民眾應該明確告訴FCC，任何發出機器電話的公司，必須先明確的取得民眾的同意，而要是對方打錯電話，便不能重複撥打你的電話，要是你之前同意接聽機器電話，但之後改變主意，公司也不能再打電話給你。

消費者行動也透露，民眾可以在”Do Not Call Registry”註冊“謝絕來電”，但是也還可以進一步保護自己。

消費者行動社區外展部經理張毓潔說：”譬如說你不太熟悉的電話，或者說你家裡有來電顯示的服務，就不要去接聽，還有一個小小的竅門，電話進來以後，要是電話跟你沒有什麼關係，你讓它響多幾聲，因為既然是機器打進來的，你就不要去接聽，不要有後續、麻煩等。”

至於最近在華裔社區發生的電話詐騙事件，消費者行動提醒大家：”多數在回答電話以後，就一步一步的陷入，我覺得在一開始的時候就阻絕他，尤其要有很強烈的觀念，我們個人的隱私，是絕對不能在電話裡講的，而要是錯誤接聽了機器電話之後，你也可以直接要求對方把你的電話放進對方公司的‘ 不能致電’的名單上，並告訴對方，你有登記‘謝絕來電’，請對方以後不要再打電話來。”

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