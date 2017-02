FBI籲小心網上愛情陷阱 女受害人被騙畢生積蓄（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

週二是情人節,聯邦調查局(FBI)發布消息,呼籲大家小心網上詐騙,提防掉進愛情陷阱。

FBI表示,一名住在德州婚姻不美滿的女人,在網上結交了騙徒,結果失去畢生積蓄,女事主為了防止其他人上當,用錄音的方式公開自己的經歷。

女事主說:”最初,他會讀我的(臉書)網頁,我也會看他的,我們會貼文,他點讚,我也點讚,然後我們分享電郵。”

FBI表示,女事主是一名虔誠的基督徒,經常在臉書上分享她的信仰經歷,吸引到“Charlie”的注意,兩人很快就透過電郵交往。

女事主續道:”我馬上感到和他心靈相通,我們一起唱詩歌,一起祈禱。”

女事主被“Charlie”深深吸引,視對方為靈魂密友,”Charlie“聲稱自己在加州,從事建築業,需要現金周轉,女事主出於好心以及對”Charlie“的愛意,兩年多期間匯款合共約200萬給”Charlie“,結果血本無歸。

女事主說:”若然他是騙子,我被他洗腦,我失去所有,我的全部,(這筆錢)應當是我給女兒的遺產。”

FBI的探員表示,網上詐騙的騙徒很多時針對年老的寡婦和失婚婦女,花言巧語騙取事主的信任,可是從來不會答應見面。

另外,騙徒通常告訴事主自己在外州或者國外從事建築業,作為不能見面的藉口。

FBI表示,這宗案件的騙徒來自非洲尼日尼亞,當局拘捕了兩名同黨,可是主要疑犯”Charlie“仍然逍遙法外。

FBI指出,單單是去年就收到1萬5千宗”愛情陷阱“詐騙案投訴,損失金額高達2億3千萬元,加州是其中一個受害人最多的州分。

FBI再次呼籲大家,小心在網上結交陌生人,千萬不要給錢給不認識的人。

