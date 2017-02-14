FBI籲小心網上愛情陷阱 女受害人被騙畢生積蓄（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

週二是情人節，聯邦調查局（FBI）發布消息，呼籲大家小心網上詐騙，提防掉進愛情陷阱。

FBI表示，一名住在德州婚姻不美滿的女人，在網上結交了騙徒，結果失去畢生積蓄，女事主為了防止其他人上當，用錄音的方式公開自己的經歷。

女事主說：”最初，他會讀我的（臉書）網頁，我也會看他的，我們會貼文，他點讚，我也點讚，然後我們分享電郵。”

FBI表示，女事主是一名虔誠的基督徒，經常在臉書上分享她的信仰經歷，吸引到“Charlie”的注意，兩人很快就透過電郵交往。

女事主續道：”我馬上感到和他心靈相通，我們一起唱詩歌，一起祈禱。”

女事主被“Charlie”深深吸引，視對方為靈魂密友，”Charlie“聲稱自己在加州，從事建築業，需要現金周轉，女事主出於好心以及對”Charlie“的愛意，兩年多期間匯款合共約200萬給”Charlie“，結果血本無歸。

女事主說：”若然他是騙子，我被他洗腦，我失去所有，我的全部，（這筆錢）應當是我給女兒的遺產。”

FBI的探員表示，網上詐騙的騙徒很多時針對年老的寡婦和失婚婦女，花言巧語騙取事主的信任，可是從來不會答應見面。

另外，騙徒通常告訴事主自己在外州或者國外從事建築業，作為不能見面的藉口。

FBI表示，這宗案件的騙徒來自非洲尼日尼亞，當局拘捕了兩名同黨，可是主要疑犯”Charlie“仍然逍遙法外。

FBI指出，單單是去年就收到1萬5千宗”愛情陷阱“詐騙案投訴，損失金額高達2億3千萬元，加州是其中一個受害人最多的州分。

FBI再次呼籲大家，小心在網上結交陌生人，千萬不要給錢給不認識的人。

更多新聞：

南灣13歲女童獨留在家 遭兩男強行擄走

東灣男子駕車時疑捲入路怒事故 被人開槍擊斃

舊金山訪谷兩漢撬門入屋 華裔八旬翁積蓄盡失（視頻）

南舊金山三匪劫亞裔男搶手機逃逸

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。