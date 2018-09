有駭客發放惡意電郵 盜取員工自動轉帳薪金

By

【KTSF 游瑋珊報導】

有駭客瞄準打工一族發放惡意電郵,騙取員工登入資料,盜取他們透過自動轉帳領取的薪金,聯邦調查局(FBI)指,今年收到這類騙局的個案顯著上升,呼籲員工和企業都要提高警惕。

釣魚騙局並非新鮮事,但故技也可有新目標,FBI今年收到不少個案,當中駭客向打工仔埋手,發放惡意電郵,收到的人如按下電郵中連結,並在連結到頁面輸入員工資料,駭客就會利用得到的資訊更改員工的帳戶資料。

駭客主要瞄準員工透過自動轉帳領取的薪金,將出糧戶口改成由駭客持有的預付卡帳戶,同時關閉系統本應會對員工發出的更改設定通知,減低員工發現失款的機會。

FBI指,這類騙案近日有增加趨勢,2017年只有17宗,但今年截至七月已有47宗,涉及失款高達100萬,受害人來自各行各業,最受影響的包括教育、醫療和航空業界。

局方呼籲員工收到可疑電郵時,要留意連結是否真的源自有關公司,尤其在辦公時間外收到電郵,要特別提高警覺,也應盡量避免透過從電郵直接連結到的頁面,輸入個人資訊或登入資料。

企業也應加倍警惕地,處理員工提出更改轉帳資料,管有員工敏感資訊的系統要加強保安。

