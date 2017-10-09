賭城血案槍手行兇動機未明 調查員估計槍手患嚴重精神病

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【KTSF 陳嘉琪報導】

拉斯維加斯槍擊案事發一週，警方仍未查明行兇動機，有報道稱部分調查人員愈來愈傾向相信，槍手有嚴重精神病，在其行兇的酒店套房所發現的字條，則顯示他犯案前精心計算射擊距離，提高命中率。

當地執法部門指，現在起會進入一個漫長的復元過程，聯邦調查局就指，會將在演唱會現場發現的財物歸還生還者。

當晚首批攻入行兇酒店套房的警員，向哥倫比亞廣播公司證實，在房間內發現一頁寫有一組數字的筆記，足以證明Steve Paddock有周詳犯罪計劃。

當局相信字條上的數字其實是算式，認為會計師出身的Paddock，犯案前計算過房間與會場之間距離，身處高度等因素，務求在最佳位置掃射，達至高命中率傷亡多的效果。

另外亦有報道稱，Paddock近日參觀槍械展期間，原本打算購入可顯示彈道軌跡準繩度較高的曳光彈，不過最終沒有收穫。

調查人員過去一週追查逾千條線索及情報，仍未確認行兇動機，不過，部分探員愈來愈傾向相信，Paddock是嚴重精神病患者。

美國廣播公司報道，當局嘗試由Paddock周邊人士的供詞，重塑其人格面貌，認為他不善交際，與不少大型槍擊案的兇徒一樣，流露反社會人格。

報道又提及，Paddock自去年9至10月起，開始大手買入槍械及加大賭注，當局目前重點偵查這段時間發生何事。

拉斯維加斯週六為槍擊案58名死者舉行祈禱儀式，副總統彭斯亦有出席。

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