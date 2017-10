賭城血案槍手行兇動機未明 調查員估計槍手患嚴重精神病

By

拉斯維加斯槍擊案事發一週,警方仍未查明行兇動機,有報道稱部分調查人員愈來愈傾向相信,槍手有嚴重精神病,在其行兇的酒店套房所發現的字條,則顯示他犯案前精心計算射擊距離,提高命中率。

當地執法部門指,現在起會進入一個漫長的復元過程,聯邦調查局就指,會將在演唱會現場發現的財物歸還生還者。

當晚首批攻入行兇酒店套房的警員,向哥倫比亞廣播公司證實,在房間內發現一頁寫有一組數字的筆記,足以證明Steve Paddock有周詳犯罪計劃。

當局相信字條上的數字其實是算式,認為會計師出身的Paddock,犯案前計算過房間與會場之間距離,身處高度等因素,務求在最佳位置掃射,達至高命中率傷亡多的效果。

另外亦有報道稱,Paddock近日參觀槍械展期間,原本打算購入可顯示彈道軌跡準繩度較高的曳光彈,不過最終沒有收穫。

調查人員過去一週追查逾千條線索及情報,仍未確認行兇動機,不過,部分探員愈來愈傾向相信,Paddock是嚴重精神病患者。

美國廣播公司報道,當局嘗試由Paddock周邊人士的供詞,重塑其人格面貌,認為他不善交際,與不少大型槍擊案的兇徒一樣,流露反社會人格。

報道又提及,Paddock自去年9至10月起,開始大手買入槍械及加大賭注,當局目前重點偵查這段時間發生何事。

拉斯維加斯週六為槍擊案58名死者舉行祈禱儀式,副總統彭斯亦有出席。

