佛州槍擊案發生前數週 聯調局曾接線報但沒理會

【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州發生的高中校園致命槍擊案,在事發前,聯邦調查局(FBI)曾接獲線報,指案中疑犯在社交媒體上發出殺人的威嚇,但當局沒理會,受到各方指責。

FBI發表聲明承認,曾經有與Nikolas Cruz接近的人,在1月時向FBI提供線報,表示非常關注Cruz可能會襲擊學校,並提供了Cruz的槍械資料和古怪行為,包括在社交媒體上的一些殺人貼文。

但FBI相關人員無依足程序將這些資料,交予FBI的邁亞密分部跟進調查,最終位於邁亞密以北的Marjory Stoneman Douglas高中,週三發生美國過去5年來最血腥的校園槍擊案,而FBI亦備受指責。

佛州州長Rick Scott更要求FBI局長Christopher Wray要對槍擊案負責,他應該辭職。

Wray表示,局方正檢視為何有關資料未有交予分部調查,他承諾會徹查並改善局方,處理公眾資訊的手法。

據了解,FBI在2017年每天平均接獲2,100個電話舉報。

聯邦司法部長Jeff Sessions也下令檢討司法部和FBI,在面對有潛在暴力跡象時,應該如何作出反應。

佛州Parkland市的Marjory Stoneman Douglas高中學校發生的槍擊案,造成17人死亡,最少50人受傷,19歲疑犯Cruz週四提堂,被控17項謀殺罪名,現時還押監房看管。

