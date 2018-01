聯調局查克林頓基金會所得捐款是否涉政治交易（視頻）

By

【KTSF 張麗月報導】

聯邦調查局(FBI)正調查希拉莉做國務卿時,克林頓基金會是否有接受捐款,來換取政治上的利益。

特朗普總統和國會共和黨人,一直以來都催促聯邦司法部調查克林頓基金會涉嫌貪污的事,有消息指FBI正在調查希拉莉做國務卿時,克林頓基金會是否有接受捐款,來換取政治上的好處。

暫時未知FBI的調查何時開始和為何開始,消息指出,調查已展開幾個月,因為聯邦檢察官和FBI人員,已經在阿肯色州小石城基金會總部所在的辦公室搜證.

批評者曾經指控克林頓家族利用基金會自肥,以及在希拉莉做國務卿時,為一些捐款人提供特別方便,可以接觸國務院。

但華盛頓處理公共貪污案的檢控官認為,由於FBI的證據不足,因此在去年無興趣與FBI合作去調查克林頓基金會,對此,克林頓基金會發言人表示,指控的事純屬虛假,出於政治動機。

而民主黨人就指,特朗普催促司法部採取行動,企圖轉移公眾視線,令人不去留意俄羅斯涉嫌干預2016年的大選。

司法部長Jeff Sessions在兩個月前曾經指示,高級聯邦檢察官去評估共和黨人的申訴,以決定是否委任一個特別法律顧問,去調查有關指控克林頓基金會有無從奧巴馬時期,透過一間俄羅斯國營公司的一筆鈾交易中得益。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。