聯調局查克林頓基金會所得捐款是否涉政治交易（視頻）

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【KTSF 張麗月報導】

聯邦調查局（FBI）正調查希拉莉做國務卿時，克林頓基金會是否有接受捐款，來換取政治上的利益。

特朗普總統和國會共和黨人，一直以來都催促聯邦司法部調查克林頓基金會涉嫌貪污的事，有消息指FBI正在調查希拉莉做國務卿時，克林頓基金會是否有接受捐款，來換取政治上的好處。

暫時未知FBI的調查何時開始和為何開始，消息指出，調查已展開幾個月，因為聯邦檢察官和FBI人員，已經在阿肯色州小石城基金會總部所在的辦公室搜證．

批評者曾經指控克林頓家族利用基金會自肥，以及在希拉莉做國務卿時，為一些捐款人提供特別方便，可以接觸國務院。

但華盛頓處理公共貪污案的檢控官認為，由於FBI的證據不足，因此在去年無興趣與FBI合作去調查克林頓基金會，對此，克林頓基金會發言人表示，指控的事純屬虛假，出於政治動機。

而民主黨人就指，特朗普催促司法部採取行動，企圖轉移公眾視線，令人不去留意俄羅斯涉嫌干預2016年的大選。

司法部長Jeff Sessions在兩個月前曾經指示，高級聯邦檢察官去評估共和黨人的申訴，以決定是否委任一個特別法律顧問，去調查有關指控克林頓基金會有無從奧巴馬時期，透過一間俄羅斯國營公司的一筆鈾交易中得益。

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