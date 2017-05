By

【KTSF 游瑋珊報導】

主流媒體報導,身兼白宮高級顧問的特朗普女婿Jared Kushner和俄羅斯過從甚密,正遭受聯邦調查局(FBI)調查。

《華盛頓郵報》爆料指,FBI調查特朗普團隊與俄國的關係,最新鎖定特朗普女婿庫什納(Jared Kushner),去年12月,和俄羅斯駐美大使基斯利亞克以及俄羅斯銀行家戈柯夫的會面內容。

庫什納目前也是主要的白宮顧問 ,不過報導也引述消息指,調查並不意味庫什納有違法。

庫什納的律師發聲明表示,庫什納之前已提過,願意向國會談及跟俄羅斯官員的會面,未來如果被問到,他也會配合。

