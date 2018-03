聯調局高層出席參院聽證 承認處理佛州槍手線報有錯失

By

【KTSF 江良慧報導】

聯邦參議院司法委員會週三就佛羅里達州高中槍擊案展開聽證,要求聯邦調查局(FBI)解釋為何沒有跟進槍手在案發前的一些徵兆,FBI承認錯誤,承諾日後會做得更好。

FBI曾收到的線報,包括在1月槍擊案幾個星期前,有人打電話舉報說Cruz講過要傷害自己及他人,又曾經提及極端組織伊斯蘭國ISIS。

舉報的人說,自己的母親曾經被Cruz用步槍恐嚇,說Cruz買了若干武器,並說想殺人。

參議院司法委員會主席Charles Grassley就此問出席聽證的FBI處理副局長David Bowdich,FBI有沒有向地區執法部門警示。

Bowdich的回答是沒有,說接電話的人曾經和主管討論事件,但最後沒有把資料通知任何分局或者地區執法部門人員。

但Bowdich就承諾有關程序從今起會有改進。

