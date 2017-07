聯調局新任局長提名人稱不會效忠特朗普（視頻）

By

獲特朗普總統提名擔任聯邦調查局(FBI)局長的Christopher Wray,週三在國會作證時說,通俄門的調查並非是政治迫害,他又強調不會讓政治干預FBI的運作。

曾任聯邦檢察官的聯邦司法部前任高官,50歲的Christopher Wray,週三在參議院司法委員會作證時特別強調FBI的獨立性。

Wray說:”如果我有幸領導這機構,我不會容許FBI工作受干擾,只會根據事實、法律和公正追求公義。”

他說不會容許政治牽涉入FBI的運作和使命。

Wray的回應似乎滿足到參議院司法委員會兩黨的議員,當中許多都暗示會支持他。

由於FBI前局長James Comey指特朗普曾經要求他表態效忠,議員詢問Wray有無人要求他效忠,他就回應說,在提名過程中,無人要求他效忠,他也不會誓言效忠任何人,他只是效忠憲法和法治,這些一直是他職業生涯中的指引,不論日後遇到任何考驗,他都會繼續秉承這些原則。

如果特朗普要他做違法的事,他會堅決勸退及抗拒,如果勸退與抗拒無效,他就辭職以示抗議。

對於司法部委派前FBI局長Robert Mueller出任特別檢察官調查特朗普競選團隊,涉嫌串通俄羅斯干擾美國選舉令特朗普勝出的事,Wray多次重申,他尊重Mueller的工作,又不相信Mueller會受到政治迫害。

