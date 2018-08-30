特朗普指中國黑客入侵希拉莉電郵 聯調局指查無實據

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【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統發推文，指中國黑客入侵希拉莉擔任國務卿時的電郵，不過聯邦調查局（FBI）週三就予以駁斥，指特朗普的講法查無實據。

特朗普在週三凌晨發推文，指希拉莉的電郵被中國黑客入侵，還說當中不少電郵是機密資料。

特朗普的推文說，如果FBI和司法部不立即跟進，兩個部門的公信力就會一去不返。

特朗普並沒有提供所謂黑侵的詳情，不過他發推文之前沒多久，保守新聞網站Daily Caller就在網上刊登報導，說引述兩名消息人士指，一間在華盛頓營運的中資公司在希拉莉擔任國務卿期間，入侵她的私人伺務器，並獲取了她幾乎全部的電子郵件。

有關報導週二晚更登上了特朗普經常收看的Fox新聞。

對於總統的指控，FBI在週三發表簡短聲明，說沒有發現希拉莉的伺服器有被人入侵的任何證據，FBI也不會應總統要求採取行動。

聯邦司法部就拒絕評論。

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