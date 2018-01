By

據消息人士透露,聯邦調查局(FBI)副局長Andrew McCabe已於週一離職,較原定今春退休的日期提前離任,McCabe在前任聯調局局長James Comey去年突然被特朗普總統辭退後,一直成為特朗普的批評對象。

外界早已揣測McCabe快將退休,但沒料到會於週一離職。

自去年秋季以來,特朗普曾多番批評McCabe,原因是McCabe的妻子在競逐維珍尼亞州州參議員時,曾收受維州州長Terry McAuliffe一個政治行動委員會的政治捐款,而McAuliffe是希拉莉克林頓的支持者,McCabe的妻子最後競選失敗。

McCabe是於去年接任副局長一職,他曾領導聯調局的華盛頓分局,也曾領導聯調局的國安小組。

