奧蘭多槍手血洗夜店案 槍手妻子疑涉案被捕

【KTSF 郭柟報導】

佛羅里達州奧蘭多市同志夜店槍擊案發生半年多之後,警方週一在灣區逮捕了槍手的妻子,指她涉嫌參與、協助和教唆槍手,也因此被聯邦調查局起訴。

奧蘭多市警察局長週一發表聲明說,對槍手Omar Mateen的妻子Noor Salman被檢控感到高興。

Salman週一早上在東灣城市Rodeo家中被捕,她涉嫌干擾案中的一名證人,將於週二早上在奧克蘭聯邦法院出庭。

辯方律師聲稱,Salman事前並不知道丈夫的作案計劃。

Salman的鄰居表示,Salam的家平時很安靜,窗簾經常關上,Salman每天幾乎大半天都在外面工作。

涉案的Omar Mateen於去年6月在奧蘭多市一家同志夜總會Pulse裡面,開槍殺死49人,另外有53人受傷,最後被警方擊斃,這是美國有史以來死傷人數最多的槍殺案之一。

