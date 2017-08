By

【KTSF】

聯邦調查局(FBI)人員據報於上個月搜查特朗普總統的前競選經理Paul Manafort住所。

報導指,通俄案調查人員獲得搜查令,進入Manafort在維珍尼亞州北部的寓所蒐證,消息指調查針對Manafort的商業及財務狀況。

這次行動顯示,自從特別檢察官穆勒(Robert Mueller)5月份上任以來,通俄案調查範圍正逐步擴大。

突擊搜查前一天,Manafort到參議院情報委員會就去年與特朗普長子等跟俄國女律師會面一事作證。

Manafort因被揭發早年為烏克蘭親俄政黨擔任說客時,收取逾千萬美元款項,接任特朗普競選經理後,不足3個月便請辭。

