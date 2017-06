By

北灣San Rosa市一名父親,週日在父親節當天,涉嫌在遇所殺害一對年幼子女後,上吊自殺,據報導,涉案父親正與前妻爭子女的撫養權。

警方是於週一發現3人的屍體,幼童的母親週日晚發現,前夫沒有按照約定送孩子到她家,於是報警求助。

警員週一進入其前夫的寓所後,在睡房發現6歲女兒和18個月大兒子的屍體,涉嫌行兇的40歲前夫則上吊自殺,暫時未知幼童是如何死亡。

據報導,遇害女童週六晚在父親家渡宿,週日早上,母親再帶18個月大兒子到前夫的家,讓他們一起過父親節,豈料發生這宗倫常慘劇。

