中國女留學生章瑩穎仍下落不明 聯調局稱高度重視

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中國女留學生章瑩穎本月初在伊利諾伊州失蹤，懷疑遭到綁架，至今下落未明，其父母已從中國來美尋找女兒，聯邦調查局（FBI）週四在記者會上稱，局方高度重視本案，尋找章瑩穎已成為首要任務。

有閉路電視拍到，26歲的章瑩穎於6月9日下午登上一輛黑色Saturn Astra汽車，之後失蹤，警方把案件列為綁架案，但不排除章瑩穎失蹤是基於其他因素。

章的父親和小姨已於週六從中國抵達伊州，協助尋找她，章父在記者會上向女兒傳話，說父親正在等她回來，家人和警局已縣紅4萬元，希望知情者提供消息，協助找尋章瑩穎。

據章瑩穎的友人透露，章父在中國以駕車為生，章瑩穎的目標是成為一位大學教授，幫補家計。

章瑩穎於4月開始在伊利諾伊州大學上學，主修天然資源和環境科學。

章父表示，他們計劃留在美國，直至找到章瑩穎為止。

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