中國女留學生章瑩穎仍下落不明 聯調局稱高度重視

中國女留學生章瑩穎本月初在伊利諾伊州失蹤,懷疑遭到綁架,至今下落未明,其父母已從中國來美尋找女兒,聯邦調查局(FBI)週四在記者會上稱,局方高度重視本案,尋找章瑩穎已成為首要任務。

有閉路電視拍到,26歲的章瑩穎於6月9日下午登上一輛黑色Saturn Astra汽車,之後失蹤,警方把案件列為綁架案,但不排除章瑩穎失蹤是基於其他因素。

章的父親和小姨已於週六從中國抵達伊州,協助尋找她,章父在記者會上向女兒傳話,說父親正在等她回來,家人和警局已縣紅4萬元,希望知情者提供消息,協助找尋章瑩穎。

據章瑩穎的友人透露,章父在中國以駕車為生,章瑩穎的目標是成為一位大學教授,幫補家計。

章瑩穎於4月開始在伊利諾伊州大學上學,主修天然資源和環境科學。

章父表示,他們計劃留在美國,直至找到章瑩穎為止。

