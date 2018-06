南加父親露營遭槍殺 原定與華裔妻子舉家遷灣區

By

【KTSF 林佩樺報導】

一名製藥工程師上週五在南加州露營時,在帳篷中槍身亡,他原本打算與其華裔妻子搬遷到灣區生活。

死者為35歲的Tristan Beaudette,上週五早上他帶兩個年幼女兒到南加州的Malibu Creek State Park露營,因為要讓華裔太太Erica Wu在家,專心準備隔天考試,不料卻在帳篷被人槍殺身亡。

歹徒開不只一槍,事發當時兩個女兒也在現場,但沒有受傷。

Beaudette是加州Irvine居民,曾在柏克萊加大攻讀化學博士,畢業後在藥廠工作。

他太太Erica Wu則是一名婦科醫生,畢業於加大舊金山分校,兩人原本準備在假期過後搬遷到灣區生活,開始新的工作。

目前警方尚未鎖定嫌犯,也不知道案件的動機,但該露營區這兩年來,已經發生過類似開槍事件。

死者的親友已在GoFundMe網站成立專頁,希望籌集善款幫助死者家屬渡過難關,目前已經獲得近十萬元的捐款,網址:https://www.gofundme.com/tristan-beaudette-family-fund

