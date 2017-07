南灣父親池塘救兒子及多名幼童後遇溺身亡

By

南灣一名父親週日在Morgan Hill市外一個池塘救起兒子和其他兒童後,不幸遇溺身亡。

Santa Clara縣警局稱,當天下午2時左右,縣警接報指在Ogier大街一個池塘有人遇溺。

當時有8名兒童和4名成年人在池塘附近的小溪玩,期間有數名幼童被水流沖到池塘裏,小溪的水深其實只及成年人的膝部,但幼童被沖進的池塘卻較深水。

其中一名幼童的父親身穿牛仔褲和靴子跳進水裏,他救起兒子和其他幼童後,沉進水裏,沒有再浮上水面。

遇溺父親是35歲聖荷西男子Saul Garcia,當局接報趕到現場後,潛水員到傍晚6時20分才尋回其屍體。

Garcia死後遺下妻子與兩名年幼子女,家人已在眾籌網站GoFundMe.com成立專頁,希望有心人捐錢協助支付殮葬費和其他開支,網址:https://www.gofundme.com/saul-garcia-and-family

