南灣父親池塘救兒子及多名幼童後遇溺身亡

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南灣一名父親週日在Morgan Hill市外一個池塘救起兒子和其他兒童後，不幸遇溺身亡。
Santa Clara縣警局稱，當天下午2時左右，縣警接報指在Ogier大街一個池塘有人遇溺。
當時有8名兒童和4名成年人在池塘附近的小溪玩，期間有數名幼童被水流沖到池塘裏，小溪的水深其實只及成年人的膝部，但幼童被沖進的池塘卻較深水。
其中一名幼童的父親身穿牛仔褲和靴子跳進水裏，他救起兒子和其他幼童後，沉進水裏，沒有再浮上水面。
遇溺父親是35歲聖荷西男子Saul Garcia，當局接報趕到現場後，潛水員到傍晚6時20分才尋回其屍體。
Garcia死後遺下妻子與兩名年幼子女，家人已在眾籌網站GoFundMe.com成立專頁，希望有心人捐錢協助支付殮葬費和其他開支，網址：https://www.gofundme.com/saul-garcia-and-family
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