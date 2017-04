維州狠父為領人壽保險賠償 親手殺害一歲兒子

By

維珍尼亞州法官週四裁定一名父親謀殺只有一歲的親生兒子罪名成立,其殺人動機是為領取兒子的50萬元保險賠償。

被告Joaquin Shadow Rams將會被判處終身監禁,之前檢控官與被告達成協議,當中被告同意放棄獲得陪審團審訊的權利,換取檢控官不向其求處死刑。

Rams身邊的人早前都相繼離開人世,他前女友於2003年中槍身亡,他母親於2008年過世,死因是自殺,他一歲兒子Prince McLeod Rams則在被告的照顧下死亡。

Prince的母親Hera McLeod在2012年曾說,被告如果不是地球上最倒楣的人,他必定是殺人兇手,她本人在Prince出世兩週後,與被告分手。

檢控官相信,3名死者都是被告殺害,而他殺Prince的原因,就是想謀取他為兒子買的50萬元人壽保險賠償。

被告自2013年起一直被拘押,他堅稱自己是無辜,並說Prince是死於因發燒而起的抽搐。

不過,檢控官卻認為,Prince是死於浸死或窒息,而Prince曾出現的抽搐,根本未嚴重至會奪命。

本案只針對Prince之死,而在被告的母親死亡後,被告領到逾15萬元保險賠償,而在前女友死後,控方稱被告也曾嘗試領取保險賠償。

控方稱,被告是在快花光保險賠償後,萌起殺兒子,謀財害命的念頭。

控方指被告為兒子買了3份人壽保險,總值50萬元,但被告的辯護律師稱,被告是聽了保險經紀的游說,買下賠償額最高的保險,目的是為兒子未來升讀大學儲蓄。

辯護律師亦稱,法醫最初裁定Prince是死於遇溺,但首席法醫拒推翻這項結論,裁定死因不確定,辯護律師稱,雖然Prince之死有可疑,但也不能排除他是死於自然。

