英國演唱會恐襲擊疑犯或有同黨 父親兄弟被扣查

英國曼徹斯特造成22人死亡的演唱會恐襲,警方表示,除拘捕多3名與恐襲疑犯有關連的家人,包括他的一名哥哥、在利比亞的父親和弟弟外,又另外拘捕了4人,懷疑他們與恐襲案有關連。

利比亞當局稱,疑犯的18歲弟弟已承認知悉恐襲案的所有細節。

雖然疑犯阿貝迪被當場炸死,但當局相信他可能有同黨,或者會發動進一步襲擊,英國警方更表示,恐襲背後牽涉一個網絡,而利比亞前保安官員就指,阿貝迪的父親是阿蓋達分支組織的黨羽。

20多名警員突擊曼徹斯特市南面一個住宅單位,炸開前門入屋搜查,鑑證人員帶走多件證物,包括一本化學品手冊。

這裡距離爆炸案現場不足7公里,是炸彈襲擊案疑犯阿貝迪的登記住所。美國全國廣播公司引述情報官員說,當局是根據爆炸現場兇徒身上的銀行卡,再配合面孔識別技術鎖定阿貝迪。

阿貝迪的身分公開後,多間英國傳媒披露更多關於他的資料。22歲的阿貝迪在曼徹斯特出生,父母是利比亞難民,為逃避卡達菲政權來到英國,一家人是虔誠伊斯蘭教徒,阿貝迪定期會到清真寺祈禱。

有鄰居稱,阿貝迪向來沉默寡言,但數個月前行徑愈發古怪,曾在街上大聲朗讀伊斯蘭禱文。

阿貝迪據報曾前往敘利亞及利比亞,朋友透露,他近數日才從利比亞返回英國。

法國內政部和美國情報官員分別稱,有證據顯示阿貝迪與伊斯蘭國、阿爾蓋達有聯繫,並曾接受聖戰訓練。

英國內政大臣盧綺婷稱,情報部門一直掌握疑兇的資料,又指他可能並非單獨行事。

《每日電訊報》引述情報消息,涉案的炸彈構造複雜,材料亦難以在本土找到,相信兇徒有其他專家協助。

內政部稱應警方要求,最少3,800名士兵調派到全國各地,白金漢宮、唐寧街及西敏宮等主要建築會有軍人守衛,騰出的警力會加強反恐工作。

因應安全威脅加劇,英國國會宣布,即日起取消公眾導賞團和活動,暫時未知何時重辦。

