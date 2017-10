By

【KTSF】

路易斯安納州一間公立大學週三凌晨發生槍擊案,造成兩人死亡,槍手仍然在逃。

事發的Grambling州立大學位於路易斯安納州北部,當地警方於週三凌晨接報指校園內有人開槍,警員趕至現場時,發現兩名男子倒在宿舍區的草地上,當場死亡,其中一名為該校學生。

警方表示,槍手目前仍然在逃,現場並未找到武器,警方仍在調查此案,但學校週三仍然會繼續上課。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。