【KTSF】

東灣佛利蒙市(Fremont)一個購物中心附近,週五早上發生致命車禍,一名男路人被車撞死。

事發於Mowry大街夾Argonaut Way,位於Fremont Hub購物中心附近,一名男司機駕車撞向男路人,男司機也受傷,需要送院治療,男路人則當場死亡。

