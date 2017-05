By

【KTSF 梁秋玉報導】

曾經開車穿越灣區7座大橋的駕駛人士要留意了,灣區大橋收費管理局目前共有約150萬元退款,您也許就是其中一位。

灣區大橋收費管理局表示,這150萬元是來自駕駛人士的雙重付款、超額罰款或是因3年沒使用付款賬戶而自動關閉等情況.

有這幾種情況的駕駛者,如果在今年7月11日之前沒有向當局索償,這些多付的錢就會充公,

當局4月時已發信給這些有資格收到退款的駕駛者,現在又將這些名單公佈在FasTrak網站。

駕駛者也可以到海灣大橋收費站或Bay Area Metro Center查看索取退款的步驟,首先根據網頁上的指示,打印及填寫索償表格,如果索償額度超過1,000元,則填寫的表格還須公證,然後必須於7月11日之前郵寄到指定地址。

如果親自遞交表格,則需帶備身份證,到舊金山市中心的FasTrak客服中心辦理。

