快餐店女員工當值時誕女 被控意圖沖廁殺女嬰

中半島紅木城一名快餐店女收銀員,被控當值時在店內誕下女嬰,再意圖把女嬰沖下廁所殺死她。

25歲被告Sarah Lockner被控一項意圖謀殺罪,女嬰在事件中生還,但未知腦部有否受到永久性損害。

聖馬刁縣檢控官指,被告於9月4日晚在紅木城一間麥當勞快餐店當值時,報稱腹部疼痛,多次進出洗手間,令同事起疑心。

其中一名同事發現廁所地板出現大量血蹟,於是偷看廁格,查看被告的情況。

該名同事報稱,看到廁所中有一名嬰兒頭部向下,被告當時不斷推嬰兒的背部,一邊沖廁。

同事立即致電報警,警員到場時,女嬰在被告的懷中,當時已沒呼吸,也沒有脈搏。

警員立即拘捕被告,救護員立即對女嬰急救,女嬰救活過來,但未知她有否永久性腦損。

被告事後對調查員稱不知道自己懷孕,她目前仍被拘留,保釋金定為1,100萬元。

