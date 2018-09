中美貿易戰開打對紐約時裝週有何影響（視頻）

By

紐約時裝週正在舉行來自世界各地的設計師,在這裡展示他們的新作品,這是美國對中國進口商品加徵關稅以來的第一個時裝週,一些品牌擔心中國製造的服裝,可能會成為下一個徵稅目標,這將會對時裝業產生重大影響。

中國生產或加工的成衣,一直佔美國服裝市場的大宗,每年出口到美國總值350億美元。

就在上週,特朗普威脅要進一步對另外價值2,670億美元的中國商品徵收25%關稅,一旦實施,中國出口到美國的所有東西,包括服裝和鞋子在內,全都被徵收高額關稅。

出席紐約時裝週的中國設計師也擔心會受到貿易戰波及,設計師Vivienne Hu在中國和紐約兩地都有生意,她說美國是她最大的市場,如果她的生意受到美國關稅的衝擊,她會考慮將服裝生產從中國轉移到其他國家。

Hu說:”當然我們做預算計劃,非常嚴格的預算計劃 ,我們會盯緊下一步發生什麼,如果超出我們的預算,我們一定要找更好的解決方法。”

但對Taoray Wang的設計師Wang Tao來說,美中貿易戰對她沒有影響,因為她最大的市場是中國,她的服裝都不是在美國製造。

Tao說:”有一點不同,因為我沒有店面,我做的是訂製,量身訂做,所以對我業務沒影響。”

美中貿易戰會讓一些設計師處境變得困難,但將服裝生產移出中國並不容易。

根據美國時裝業協會的一項新的調查,3分之2的大型美國零售商正在計劃減少從中國進貨,貿易戰使商品價格上漲,美國消費者也是首當其衝者。

